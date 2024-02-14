Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Serdar Ortaç'ın CHP'lilere ve Tarkan'a Küfürler Yağdırdığı Yayını Evdeki Yardımcısı Son Anda Kapattı

Serdar Ortaç'ın CHP'lilere ve Tarkan'a Küfürler Yağdırdığı Yayını Evdeki Yardımcısı Son Anda Kapattı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
14.02.2024 - 12:36

Serdar Ortaç son zamanlarda hastalığı sebebiyle zor günler geçiriyor. İlaçların yanısıra aldığı alkolün de etkisiyle sosyal medyada canlı yayın açan Ortaç, CHP'lilere ve Tarkan'a küfür kıyamet böyle saydırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Serdar Ortaç uzun zamandır MS hastalığı ile mücadele ediyor. Ancak ağır ilaçların yanına alkol kullanımı da eklenince ünlü sanatçı kontrolü kaybedebiliyor.

Serdar Ortaç uzun zamandır MS hastalığı ile mücadele ediyor. Ancak ağır ilaçların yanına alkol kullanımı da eklenince ünlü sanatçı kontrolü kaybedebiliyor.

Daha önce TikTok'ta yaptığı küfürlü yayın sebebiyle platform kendisini engellemişti. Ortaç, bu engellemeye yine küfürle karşılık vermişti 👇

Daha önce TikTok'ta yaptığı küfürlü yayın sebebiyle platform kendisini engellemişti. Ortaç, bu engellemeye yine küfürle karşılık vermişti 👇

'Türkiye'de TikTok'u yasaklatmazsam o.... çocuğuyum. Sen koskoca Selçuklu'dan Osmanlı'ya 3500 yıllık Türk milletini dize getireceğini mi sanıyorsun?'

Ancak Serdar Ortaç bu kez vitesi daha da artırdı. Sanatçı önce canlı yayınını seyreden takipçilerine "Hepiniz CHP'lisiniz i*neler" dedi.

Ancak Serdar Ortaç bu kez vitesi daha da artırdı. Sanatçı önce canlı yayınını seyreden takipçilerine "Hepiniz CHP'lisiniz i*neler" dedi.

Ortaç bir hayranının, Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olduğundan bahsederken lafa girip "S*keyim Trakan'ı" dedi.

Ortaç bir hayranının, Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olduğundan bahsederken lafa girip "S*keyim Trakan'ı" dedi.

Ortaç'ın kontrolü yitirmesinin ardından evdeki yardımcısı telefonu ele geçirip yayını sonlandırdı.

Ortaç'ın kontrolü yitirmesinin ardından evdeki yardımcısı telefonu ele geçirip yayını sonlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ortaç'ın kontrolünü kaybettiği o yayının bir kısmı burada 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
87
79
12
4
3
2
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?