Atatürk'e Hakaretler Yağdıran Şevki Yılmaz'ın Daha Önce Ettiği Küfürler ve Skandal Olayları
Atatürk'e Hakaretler Yağdıran Şevki Yılmaz'ın Daha Önce Ettiği Küfürler ve Skandal Olayları
Her fırsatta Atatürk'e hakaret etmesiyle bilinen Refah Partisi Eski Milletvekili Şevki Yılmaz, bundan önce de ettiği küfürler ve skandallarla tanınıyordu. Yılmaz'ın bu zamana kadar yaptığı o söylemlerden bir kısmı şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan geçtiğimiz günlerde Beykoz'da evlendi. Düğünde Şevki Yılmaz'ın yaptığı konuşmada "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" sözleri ise büyük tepki çekti.
Ancak bu ilk değil. Şevki Yılmaz, Rize Belediye Başkanlığından milletvekilliği dönemine kadar çeşitli skandallara imza atmış ve çoğu zaman "bana komplo yaptılar" şeklinde görüntülerin kendisine ait olmadığını savunmuştu. İşte Yılmaz'ın bugüne kadar imza attığı söylemler ve olaylar:
Rize Belediye Başkanlığı döneminde Kazım Karabekir olan caddenin adını, Atatürk'e suikast düzenleyen Ziya Hurşit'in adıyla değiştirdi. Gelen tepkiler üzerine caddenin adı Ziya Paşa olarak değişti.
“Çatlasanız da patlasanız da ben Hizbullah'ım. Hizbullah olmaktan da şeref duyuyorum”
"Sana savaş açan; sağcılık, solculuk, Kemalizm, kapitalizm, laiklik ve bütün şeytani düzenleri boykot ederek nöbete geliyoruz! Refah için, Millî Görüş için!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
1997 yılında Şevki Yılmaz'ın "Peze**nkler parlemantosu" sözleri ise Meclis'te CHP İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün "Deyyus-ı Ekber Dışarı" pankartı açmasına sebep olmuştu:
1997 yılında TRT'ye hakaret ettiği sözler de şöyleydi 👇
2015 yılında Atatürk'e "Selanikli dönmeler" şeklinde ettiği hakaretin metni de aşağıdaki gibi 👇
Belediye Başkanı olarak resmi bayramlarda Atatürk heykeline neden çelenk koymadığı sorulduğunda ise ‘Biz ata, ite, puta tapanlardan değiliz' şeklinde cevap vernişti.
30 Ağustos davetine katılım için düşüncelerini de böyle anlatmıştı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan'a tazminat ödemek zorunda kaldığı; Doğan'ın kazandığı parayı genelevlerdeki kadınlara yardım olarak göndermesine sebep olan konuşması ise şöyleydi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda