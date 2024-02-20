Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Atatürk'e Hakaretler Yağdıran Şevki Yılmaz'ın Daha Önce Ettiği Küfürler ve Skandal Olayları

Atatürk'e Hakaretler Yağdıran Şevki Yılmaz'ın Daha Önce Ettiği Küfürler ve Skandal Olayları

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
20.02.2024 - 12:43 Son Güncelleme: 20.02.2024 - 12:54

Her fırsatta Atatürk'e hakaret etmesiyle bilinen Refah Partisi Eski Milletvekili Şevki Yılmaz, bundan önce de ettiği küfürler ve skandallarla tanınıyordu. Yılmaz'ın bu zamana kadar yaptığı o söylemlerden bir kısmı şöyle:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan geçtiğimiz günlerde Beykoz'da evlendi. Düğünde Şevki Yılmaz'ın yaptığı konuşmada "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" sözleri ise büyük tepki çekti.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan geçtiğimiz günlerde Beykoz'da evlendi. Düğünde Şevki Yılmaz'ın yaptığı konuşmada "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" sözleri ise büyük tepki çekti.

Ancak bu ilk değil. Şevki Yılmaz, Rize Belediye Başkanlığından milletvekilliği dönemine kadar çeşitli skandallara imza atmış ve çoğu zaman "bana komplo yaptılar" şeklinde görüntülerin kendisine ait olmadığını savunmuştu. İşte Yılmaz'ın bugüne kadar imza attığı söylemler ve olaylar:

Ancak bu ilk değil. Şevki Yılmaz, Rize Belediye Başkanlığından milletvekilliği dönemine kadar çeşitli skandallara imza atmış ve çoğu zaman "bana komplo yaptılar" şeklinde görüntülerin kendisine ait olmadığını savunmuştu. İşte Yılmaz'ın bugüne kadar imza attığı söylemler ve olaylar:

Rize Belediye Başkanlığı döneminde Kazım Karabekir olan caddenin adını, Atatürk'e suikast düzenleyen Ziya Hurşit'in adıyla değiştirdi. Gelen tepkiler üzerine caddenin adı Ziya Paşa olarak değişti.

Rize Belediye Başkanlığı döneminde Kazım Karabekir olan caddenin adını, Atatürk'e suikast düzenleyen Ziya Hurşit'in adıyla değiştirdi. Gelen tepkiler üzerine caddenin adı Ziya Paşa olarak değişti.

“Çatlasanız da patlasanız da ben Hizbullah'ım. Hizbullah olmaktan da şeref duyuyorum”

“Çatlasanız da patlasanız da ben Hizbullah'ım. Hizbullah olmaktan da şeref duyuyorum”

1996-1997

"Sana savaş açan; sağcılık, solculuk, Kemalizm, kapitalizm, laiklik ve bütün şeytani düzenleri boykot ederek nöbete geliyoruz! Refah için, Millî Görüş için!"

"Sana savaş açan; sağcılık, solculuk, Kemalizm, kapitalizm, laiklik ve bütün şeytani düzenleri boykot ederek nöbete geliyoruz! Refah için, Millî Görüş için!"

1995 Hac konuşması

İçeriğin Devamı Aşağıda

1997 yılında Şevki Yılmaz'ın "Peze**nkler parlemantosu" sözleri ise Meclis'te CHP İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün "Deyyus-ı Ekber Dışarı" pankartı açmasına sebep olmuştu:

1997 yılında Şevki Yılmaz'ın "Peze**nkler parlemantosu" sözleri ise Meclis'te CHP İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün "Deyyus-ı Ekber Dışarı" pankartı açmasına sebep olmuştu:

'Peze....lerin oluşturduğu Türk parlamentosu ihanet içindedir.. Bizi idare eden 60 yıllık iktidarların yüzde sekseninde deve kadar namus yoktur'

1997 yılında TRT'ye hakaret ettiği sözler de şöyleydi 👇

1997 yılında TRT'ye hakaret ettiği sözler de şöyleydi 👇

'Türk televizyonu işgal altındadır. Vallahi Türk televizyonunun tahribatını dokuz tümen Rus gavur ordusu yapamaz. Amerikan filmleriyle, ahlaksız sahnelerle bir milletin evleri dinamitleniyor. Vallahi şu TRT'nin, şu Milli Eğitim'in yaptığı ihanet, Ebu Cehil ve Firavun'un yaptığı ihanetten daha büyüktür. TRT'yi huzurunuzda kahpe olarak ilan ediyorum. Bu konuşmaları başkentte yaparak huzurunuza geldim. Mertseler beni mahkemeye verirler, kendilerine güveniyorlarsa!'

2015 yılında Atatürk'e "Selanikli dönmeler" şeklinde ettiği hakaretin metni de aşağıdaki gibi 👇

2015 yılında Atatürk'e "Selanikli dönmeler" şeklinde ettiği hakaretin metni de aşağıdaki gibi 👇

'En büyük malımız vatandır. Türkiye'de arazilerimizin hiçbir değeri yoktur vatan güçlü olmayınca. Allah valileri, belediye başkanlarını cumhurbaşkanlarını, başbakanları ve yöneticileri baba kökünden tarif etmeyin. Neden babanın merhameti var ama ananınki daha fazla. Ağlarsa anam ağlar gayrisi yalan ağlar. Yöneticiler topluma ana gibi şefkatli ana gibi merhametli olsun. Hani bugün efendim Korsan Kemal diyor ya ‘Tayyip Erdoğan ağlıyor ya'. Ağlar tabi sen ana değilsin ki o ana ümmetin haline mazlumların haline ağlar. Bu ümmetin ilk anası yeryüzünde Hadis-i Şerif'in tecellisi ile Fatih Sultan Muhammed Han oldu. Ne Afrika sömürebildi. Ne Asya sömürebildi. Biz böyle tarihte analık yapmış bir milletiz. Cenab-ı Allah bu millete bu imkanı lütf etti ama içimizdeki hainler, Selanikli dönmeler, bu memleketi avuç kurtları içeriden yediler cihan devletini ortadan kaldırdılar'

Belediye Başkanı olarak resmi bayramlarda Atatürk heykeline neden çelenk koymadığı sorulduğunda ise ‘Biz ata, ite, puta tapanlardan değiliz' şeklinde cevap vernişti.

Belediye Başkanı olarak resmi bayramlarda Atatürk heykeline neden çelenk koymadığı sorulduğunda ise ‘Biz ata, ite, puta tapanlardan değiliz' şeklinde cevap vernişti.

30 Ağustos davetine katılım için düşüncelerini de böyle anlatmıştı:

30 Ağustos davetine katılım için düşüncelerini de böyle anlatmıştı:

'Eşinizle beraber 30 Ağustos'taki kokteyle katılın.' 'Bana bak.' dedim, 'Ben deyyus değilim!'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan'a tazminat ödemek zorunda kaldığı; Doğan'ın kazandığı parayı genelevlerdeki kadınlara yardım olarak göndermesine sebep olan konuşması ise şöyleydi:

Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan'a tazminat ödemek zorunda kaldığı; Doğan'ın kazandığı parayı genelevlerdeki kadınlara yardım olarak göndermesine sebep olan konuşması ise şöyleydi:

'Akdeniz'de bütün pavyonları Amerikan askerleri kapattı. Bir haftadır Amerikan askeri, Ayşe'ye Fatma'ya saldırıyor.

Antep'e gittim geçen ay. Cuma akşamı spor salonunda konuştum. Antep'te fuhuş evi törenle açıldı. Tekbir sesiyle. Zina yapılacak yer `Allahuekber' diye diye, kurban kesilerek açıldı. Belediye Başkanı (Celal Doğan) dedi ki: `Sosyal demokratım, eşitlikten yanayım. Fuhuş yapmak istemeyen gence saygı duyarım, ama arzu edenlere de hizmet ederim.'

Ben de kendisine dedim ki: `Be pezevenk deyyus başkan. Başkasının aldatılmış, beyaz kadın tüccarlarının aldatılmış kızlarıyla eşitlik sağlayacağına, hanımını gönder de eşitliği böyle sağla, alnından öpeyim.'

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?