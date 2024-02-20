Atatürk'e Hakaretler Yağdıran Şevki Yılmaz'ın Daha Önce Ettiği Küfürler ve Skandal Olayları

'En büyük malımız vatandır. Türkiye'de arazilerimizin hiçbir değeri yoktur vatan güçlü olmayınca. Allah valileri, belediye başkanlarını cumhurbaşkanlarını, başbakanları ve yöneticileri baba kökünden tarif etmeyin. Neden babanın merhameti var ama ananınki daha fazla. Ağlarsa anam ağlar gayrisi yalan ağlar. Yöneticiler topluma ana gibi şefkatli ana gibi merhametli olsun. Hani bugün efendim Korsan Kemal diyor ya ‘Tayyip Erdoğan ağlıyor ya'. Ağlar tabi sen ana değilsin ki o ana ümmetin haline mazlumların haline ağlar. Bu ümmetin ilk anası yeryüzünde Hadis-i Şerif'in tecellisi ile Fatih Sultan Muhammed Han oldu. Ne Afrika sömürebildi. Ne Asya sömürebildi. Biz böyle tarihte analık yapmış bir milletiz. Cenab-ı Allah bu millete bu imkanı lütf etti ama içimizdeki hainler, Selanikli dönmeler, bu memleketi avuç kurtları içeriden yediler cihan devletini ortadan kaldırdılar'