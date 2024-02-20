İmam Muhammed Ali Gök’ten Atatürk'e Beddua Edenlere: 'Cumhuriyet'e Bağlı İmamlar Olarak Buradayız'

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"Dualarımızda anmaya devam devam edeceğiz" diyen Gök, "Atatürk'ü rahmetle yad eden imamlar olarak, Cumhuriyet'e bağlı Atatürkçü imamlar olarak bizler buradayız" dedi.
Şevki Yılmaz'ın o sözlerinden sonra çokça tepki gelirken bir tepki de imam Gök'ten geldi. Gök, 'Atatürk'e beddua eden o iki grubu, o akıldan yoksun grubu şiddetle kınıyorum, lanetliyorum' dedi.
İşte o anlar: 👇
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