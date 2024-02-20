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İmam Muhammed Ali Gök’ten Atatürk'e Beddua Edenlere: 'Cumhuriyet'e Bağlı İmamlar Olarak Buradayız'

İmam Muhammed Ali Gök’ten Atatürk'e Beddua Edenlere: 'Cumhuriyet'e Bağlı İmamlar Olarak Buradayız'

Atatürk osmanlı
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 12:16

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Muhammed Ali Gök isimli bir imam sosyal medyadan paylaştığı video ile, Atatürk'e beddua edenlere tepki gösterdi.

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"Dualarımızda anmaya devam devam edeceğiz" diyen Gök, "Atatürk'ü rahmetle yad eden imamlar olarak, Cumhuriyet'e bağlı Atatürkçü imamlar olarak bizler buradayız" dedi.

"Dualarımızda anmaya devam devam edeceğiz" diyen Gök, "Atatürk'ü rahmetle yad eden imamlar olarak, Cumhuriyet'e bağlı Atatürkçü imamlar olarak bizler buradayız" dedi.

Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz, katıldığı Berna Sultan Osmanoğlu'nund üğününde "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" demişti: 👇

Şevki Yılmaz'ın o sözlerinden sonra çokça tepki gelirken bir tepki de imam Gök'ten geldi. Gök, 'Atatürk'e beddua eden o iki grubu, o akıldan yoksun grubu şiddetle kınıyorum, lanetliyorum' dedi.

Şevki Yılmaz'ın o sözlerinden sonra çokça tepki gelirken bir tepki de imam Gök'ten geldi. Gök, 'Atatürk'e beddua eden o iki grubu, o akıldan yoksun grubu şiddetle kınıyorum, lanetliyorum' dedi.

İşte o anlar: 👇

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