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Leman Dergisi Karikatüristinin "Pandemide Seks" Çizimi Müstehcen Bulunduğu İçin Davalık Oldu

Leman Dergisi Karikatüristinin "Pandemide Seks" Çizimi Müstehcen Bulunduğu İçin Davalık Oldu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
13.03.2024 - 14:58 Son Güncelleme: 13.03.2024 - 15:03

Leman Dergisi'nde Zehra Ömeroğlu tarafından 2020 yılında çizilen 'Pandemide Seks' isimli karikatür müstehcen bulunduğu için davalık oldu. Ömeroğlu'nun 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın “Seksin mizahından hapse giden yol” başlıklı bugünkü yazısı gündeme oturdu.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın “Seksin mizahından hapse giden yol” başlıklı bugünkü yazısı gündeme oturdu.

Leman Dergisi'nde haftalık çizim yapan Zehra Ömeroğlu, Covid-19'u ülkemizde salgın olarak ilk yaşandığı sırada "Pandemide Seks" isimli bir karikatür çizdi.

Leman Dergisi'nde haftalık çizim yapan Zehra Ömeroğlu, Covid-19'u ülkemizde salgın olarak ilk yaşandığı sırada "Pandemide Seks" isimli bir karikatür çizdi.

Ancak çizim müstehcen bulundu ve Ömeroğlu hakkında dava açıldı. Mahkeme, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’na başvurdu. Kurul, yaklaşık iki yıldır beklenen ramahkeme Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’na başvurdu. Kurul, yaklaşık iki yıldır beklenen raporunda şunları yazdı:

Ancak çizim müstehcen bulundu ve Ömeroğlu hakkında dava açıldı. Mahkeme, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’na başvurdu. Kurul, yaklaşık iki yıldır beklenen ramahkeme Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’na başvurdu. Kurul, yaklaşık iki yıldır beklenen raporunda şunları yazdı:

“*Leman Dergisi’nden alınan 1 sayfa resimde; tamamen çıplak bir kadının tamamen çıplak vaziyette dizlerinin üstüne oturduğu bir erkeğin ise kadının cinsel organ bölgesine ağzıyla tahrik ettiği görüntü yer almaktadır.

*Leman Dergisi’nden alınan 1 sayfa resim görüntüsünün; Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesinde yer alan unsurları taşıdığı; halkın ar ve hayâ duygularını incittiği, cinsi arzuları tahrik ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı olduğu, müstehcen bulunduğu oy birliği ile mütalâa edilmiştir.”

Mahkemenin Kurul raporunu kabul etmesi durumunda Zehra Ömeroğlu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Mahkemenin Kurul raporunu kabul etmesi durumunda Zehra Ömeroğlu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Karikatürist Zehra Ömeroğlu'nun avukatları ise şunları söyledi:

Karikatürist Zehra Ömeroğlu'nun avukatları ise şunları söyledi:

Dava konusu karikatürde; cinsi arzuları tahrik ve istismar eden hiçbir ibare yer almıyor. Aksine bu arzular tiye alınarak kapsamından uzaklaştırılıyor ve sıradan, komik biçimde bir tespit resmediliyor. Karikatürde cinsel uzuv sergilenmemekte, cinsel ilişki tasvir edilmemekte, yalnızca insani bir sahne yer almaktadır. Çizimde cinsel bölgeler de iç çamaşırı ile kapatılarak resmedilmiştir. Pornografik ve hatta erotik bir sahne dahi yer almamaktadır.”

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Barış Pehlivan'ın ilgili yazısındaki şu bölüm ise oldukça dikkat çekici 👇

Barış Pehlivan'ın ilgili yazısındaki şu bölüm ise oldukça dikkat çekici 👇

'11 çocuğun kaçak tarikat yurdunda yakılması değil... Polisin ve savcının uyuşturucu kaçakçısı çıkması değil... Parası ve dayısı olanın özgür, hapis yatanımızın fakir ve kimsesiz olması değil...

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi ve yıllarca istismar edilmesi değil...

Rüşvet alanın büyükelçi, baronların dostunun bakan, cinayet azmettiricisinin milletvekili olması değil...

Nedense bunların hiçbiri bizi incitmiyor, ahlakımıza aykırı olmuyor.

Ancak çiziminin “müstehcen” olduğu iddiasıyla bir karikatüristin üç yıla kadar hapsi isteniyor.'

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