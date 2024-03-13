Leman Dergisi Karikatüristinin "Pandemide Seks" Çizimi Müstehcen Bulunduğu İçin Davalık Oldu

'11 çocuğun kaçak tarikat yurdunda yakılması değil... Polisin ve savcının uyuşturucu kaçakçısı çıkması değil... Parası ve dayısı olanın özgür, hapis yatanımızın fakir ve kimsesiz olması değil...

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi ve yıllarca istismar edilmesi değil...

Rüşvet alanın büyükelçi, baronların dostunun bakan, cinayet azmettiricisinin milletvekili olması değil...

Nedense bunların hiçbiri bizi incitmiyor, ahlakımıza aykırı olmuyor.

Ancak çiziminin “müstehcen” olduğu iddiasıyla bir karikatüristin üç yıla kadar hapsi isteniyor.'