Leman Dergisi Karikatüristinin "Pandemide Seks" Çizimi Müstehcen Bulunduğu İçin Davalık Oldu
Leman Dergisi Karikatüristinin "Pandemide Seks" Çizimi Müstehcen Bulunduğu İçin Davalık Oldu
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Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın “Seksin mizahından hapse giden yol” başlıklı bugünkü yazısı gündeme oturdu.
Leman Dergisi'nde haftalık çizim yapan Zehra Ömeroğlu, Covid-19'u ülkemizde salgın olarak ilk yaşandığı sırada "Pandemide Seks" isimli bir karikatür çizdi.
Ancak çizim müstehcen bulundu ve Ömeroğlu hakkında dava açıldı. Mahkeme, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’na başvurdu. Kurul, yaklaşık iki yıldır beklenen ramahkeme Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’na başvurdu. Kurul, yaklaşık iki yıldır beklenen raporunda şunları yazdı:
Mahkemenin Kurul raporunu kabul etmesi durumunda Zehra Ömeroğlu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Karikatürist Zehra Ömeroğlu'nun avukatları ise şunları söyledi:
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Barış Pehlivan'ın ilgili yazısındaki şu bölüm ise oldukça dikkat çekici 👇
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