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Ramazan Ayının Marta Denk Gelmesinden Yalnız Kalamayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ramazan Ayının Marta Denk Gelmesinden Yalnız Kalamayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.03.2024 - 18:41

Sıkıcı geçen Salı gününü kurtaran postlar oldu. Bu paylaşımların da çoğu tahmin edebileceğiniz üzere eski adı Twitter, yeni adı X olan mecradan geldi. Bakalım timeline'da etkileşime doyarken günümüzü şenlendiren isimler kimler?

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Başlayalım!

Kafalarda değişik sorular...

Kafalarda değişik sorular...
twitter.com

Yazık kadına...

Yazık kadına...
twitter.com

İş ahlakı böyle bir şey.

İş ahlakı böyle bir şey.
twitter.com

Büyük yalnızlık...

Büyük yalnızlık...
twitter.com
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Büyük banka soygunu.

Büyük banka soygunu.
twitter.com

O nasıl olmuş öyle?

O nasıl olmuş öyle?
twitter.com

Güllaçsız olmaz!

Güllaçsız olmaz!
twitter.com

Kedi Benekli Ayhan'a benziyor.

Adam her yerde!

Adam her yerde!
twitter.com
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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