Ramazan Ayının Marta Denk Gelmesinden Yalnız Kalamayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Ramazan Ayının Marta Denk Gelmesinden Yalnız Kalamayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Sıkıcı geçen Salı gününü kurtaran postlar oldu. Bu paylaşımların da çoğu tahmin edebileceğiniz üzere eski adı Twitter, yeni adı X olan mecradan geldi. Bakalım timeline'da etkileşime doyarken günümüzü şenlendiren isimler kimler?
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Kafalarda değişik sorular...
Yazık kadına...
İş ahlakı böyle bir şey.
Büyük yalnızlık...
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Büyük banka soygunu.
O nasıl olmuş öyle?
Güllaçsız olmaz!
Adam her yerde!
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