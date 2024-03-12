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Öğrenci Evine Sahur Ziyaretinde Bulunan Murat Kurum'un Yanmayan Ocağı Kafaları Karıştırdı

Öğrenci Evine Sahur Ziyaretinde Bulunan Murat Kurum'un Yanmayan Ocağı Kafaları Karıştırdı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.03.2024 - 15:22

Anketlere göre mevcut başkan Ekrem İmamoğlu ve Ak Parti adayı Murat Kurum arasında geçecek olan İBB yarışında fark çok az. Adaylar da kolları sıvayıp bir seçim geleneği olan ev ziyaretlerine başladı. Murat Kurum da katıldığı bir yayında kendisini davet eden öğrenciye ziyarette bulundu. Ancak fotoğraftaki detay ziyaretten daha çok dikkat çekti.

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Seçim öncesi çalışmaları sadece meydanlarda değil daha spesifik alanlarda gözlemlenebiliyor.

Seçim öncesi çalışmaları sadece meydanlarda değil daha spesifik alanlarda gözlemlenebiliyor.

Hele Ramazan ayı gelince tüm partililer kendilerini ev ziyaretlerinde, yer sofralarında buluyor.

Hele Ramazan ayı gelince tüm partililer kendilerini ev ziyaretlerinde, yer sofralarında buluyor.

İBB Adayı Murat Kurum da ilk sahur ziyareti hakkını genç seçmenden yana kullandı. Onlarla konsol oyunu oynadı, yemek hazırladı.

İBB Adayı Murat Kurum da ilk sahur ziyareti hakkını genç seçmenden yana kullandı. Onlarla konsol oyunu oynadı, yemek hazırladı.

Ziyaretten kareler şöyleydi. Ancak sağ üstteki kare ziyaretten daha fazla konuşuldu.

Ziyaretten kareler şöyleydi. Ancak sağ üstteki kare ziyaretten daha fazla konuşuldu.

Ocak yanmıyordu.

Ocak yanmıyordu.
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Tabii detaylara dikkat edenler bu duruma ironik yorumlarda bulundu.

Tabii detaylara dikkat edenler bu duruma ironik yorumlarda bulundu.
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İroni dozu arttı.

İroni dozu arttı.
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Ters köşe yapanlar oldu.

Ters köşe yapanlar oldu.
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Siyasilerin Ramazan ziyaretleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👋

Siyasilerin Ramazan ziyaretleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👋
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