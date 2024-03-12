Öğrenci Evine Sahur Ziyaretinde Bulunan Murat Kurum'un Yanmayan Ocağı Kafaları Karıştırdı

Anketlere göre mevcut başkan Ekrem İmamoğlu ve Ak Parti adayı Murat Kurum arasında geçecek olan İBB yarışında fark çok az. Adaylar da kolları sıvayıp bir seçim geleneği olan ev ziyaretlerine başladı. Murat Kurum da katıldığı bir yayında kendisini davet eden öğrenciye ziyarette bulundu. Ancak fotoğraftaki detay ziyaretten daha çok dikkat çekti.