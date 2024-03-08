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Yerel Siyasette Trabzon Etkisi! O İlimiz İstanbul'daki İlçe Belediye Başkanlıklarını Domine Etti

Yerel Siyasette Trabzon Etkisi! O İlimiz İstanbul'daki İlçe Belediye Başkanlıklarını Domine Etti

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.03.2024 - 16:26

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de siyasi isimlerin nereli oldukları, ailelerinin hangi şehirlerden geldikleri oldukça önemli. Özellikle İstanbul gibi ülkenin her bölgesinden hatrı sayılır bir nüfus toplamış bir metropolde de pek çoğu Anadolu'da bir il büyüklüğünde olan ilçeleri yöneten ilçelerin belediye başkanlarının memleketleri onları öne çıkaran etkenlerden. İstanbul gibi yoğun göç almış bir ilde pek çok farklı ilden belediye başkanı yönetici olması normal ama bir bölge ve bir il dikkatleri üzerine çekiyor.

Kaynak: Doğruluk payı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon'da doğup İstanbul'a yerleşen bir ailenin çocuğu. Trabzonluluğunu da her fırsatta dile getiren bir isim.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon'da doğup İstanbul'a yerleşen bir ailenin çocuğu. Trabzonluluğunu da her fırsatta dile getiren bir isim.

Gerek iktidar gerek muhalif partilere mensup belediye başkanlarının da önemli bir kısmı Trabzonlu. Küçükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de bu isimlerden.

Gerek iktidar gerek muhalif partilere mensup belediye başkanlarının da önemli bir kısmı Trabzonlu. Küçükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de bu isimlerden.

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, GOP Belediye Başkanı Tahsin Usta, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de Trabzonlu belediye başkanlarından.

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, GOP Belediye Başkanı Tahsin Usta, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de Trabzonlu belediye başkanlarından.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Eski Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i de eklediğimizde Trabzonlu başkan sayısı 8'i buluyor.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Eski Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i de eklediğimizde Trabzonlu başkan sayısı 8'i buluyor.

Sadece Trabzon değil diğer Karadeniz illerinden olan başkanlar da İstanbul yönetiminde büyük bir Karadeniz dominasyonu olduğunu gözler önüne seriyor.

Sadece Trabzon değil diğer Karadeniz illerinden olan başkanlar da İstanbul yönetiminde büyük bir Karadeniz dominasyonu olduğunu gözler önüne seriyor.

Mevcut 39 ilçe başkanının 20'si Karadenizliyken 11 başkan da Doğu Anadolulu.

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Selver.1994.06

Ülkeyi komple Karadenizliler yönetiyor…🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️