Yerel Siyasette Trabzon Etkisi! O İlimiz İstanbul'daki İlçe Belediye Başkanlıklarını Domine Etti

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de siyasi isimlerin nereli oldukları, ailelerinin hangi şehirlerden geldikleri oldukça önemli. Özellikle İstanbul gibi ülkenin her bölgesinden hatrı sayılır bir nüfus toplamış bir metropolde de pek çoğu Anadolu'da bir il büyüklüğünde olan ilçeleri yöneten ilçelerin belediye başkanlarının memleketleri onları öne çıkaran etkenlerden. İstanbul gibi yoğun göç almış bir ilde pek çok farklı ilden belediye başkanı yönetici olması normal ama bir bölge ve bir il dikkatleri üzerine çekiyor.

Kaynak: Doğruluk payı