Yerel Siyasette Trabzon Etkisi! O İlimiz İstanbul'daki İlçe Belediye Başkanlıklarını Domine Etti
Yerel Siyasette Trabzon Etkisi! O İlimiz İstanbul'daki İlçe Belediye Başkanlıklarını Domine Etti
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de siyasi isimlerin nereli oldukları, ailelerinin hangi şehirlerden geldikleri oldukça önemli. Özellikle İstanbul gibi ülkenin her bölgesinden hatrı sayılır bir nüfus toplamış bir metropolde de pek çoğu Anadolu'da bir il büyüklüğünde olan ilçeleri yöneten ilçelerin belediye başkanlarının memleketleri onları öne çıkaran etkenlerden. İstanbul gibi yoğun göç almış bir ilde pek çok farklı ilden belediye başkanı yönetici olması normal ama bir bölge ve bir il dikkatleri üzerine çekiyor.
Kaynak: Doğruluk payı
İçeriğin Devamı Aşağıda
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon'da doğup İstanbul'a yerleşen bir ailenin çocuğu. Trabzonluluğunu da her fırsatta dile getiren bir isim.
Gerek iktidar gerek muhalif partilere mensup belediye başkanlarının da önemli bir kısmı Trabzonlu. Küçükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de bu isimlerden.
Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, GOP Belediye Başkanı Tahsin Usta, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de Trabzonlu belediye başkanlarından.
Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Eski Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i de eklediğimizde Trabzonlu başkan sayısı 8'i buluyor.
Sadece Trabzon değil diğer Karadeniz illerinden olan başkanlar da İstanbul yönetiminde büyük bir Karadeniz dominasyonu olduğunu gözler önüne seriyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Ülkeyi komple Karadenizliler yönetiyor…🤦🏻♀️🤦🏻♀️