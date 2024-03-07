Falcılarıyla Yaşadıkları Birbirinden Absürt Olayları Anlatarak Mizahsız Bırakmayan Kişiler
Falcılarıyla Yaşadıkları Birbirinden Absürt Olayları Anlatarak Mizahsız Bırakmayan Kişiler
Gelecek hakkında fikir sahibi olmak insanoğlunun en büyük zaaflarından. Bu uğurda gidilen yollar, harcanan paralar da malumunuz. Günümüzde de fal işleri popülerliğinden kaybetmeyen bir iş kolu. Bu kadar yaygın bir meslek de haliyle günlük yaşamda komik izler bırakabiliyor.
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Her yerdeler!
Böyle de bilim aşığıyız.
Böyle de bahane olmaz.
O da bi' nevi terapi.
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Malum olmuş.
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