Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Falcılarıyla Yaşadıkları Birbirinden Absürt Olayları Anlatarak Mizahsız Bırakmayan Kişiler

Falcılarıyla Yaşadıkları Birbirinden Absürt Olayları Anlatarak Mizahsız Bırakmayan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.03.2024 - 12:31

Gelecek hakkında fikir sahibi olmak insanoğlunun en büyük zaaflarından. Bu uğurda gidilen yollar, harcanan paralar da malumunuz. Günümüzde de fal işleri popülerliğinden kaybetmeyen bir iş kolu. Bu kadar yaygın bir meslek de haliyle günlük yaşamda komik izler bırakabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Her yerdeler!

Her yerdeler!
twitter.com

İnanmak istersen inanırsın.

Böyle de bilim aşığıyız.

Böyle de bilim aşığıyız.
twitter.com

Böyle de bahane olmaz.

Böyle de bahane olmaz.
twitter.com

O da bi' nevi terapi.

O da bi' nevi terapi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Malum olmuş.

Malum olmuş.
twitter.com

Sorsan kimse inanmaz.

O kadar para verdiysen sözünü dinleyeceksin.

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

Sizde durumlar nasıl?

Sizde durumlar nasıl?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?