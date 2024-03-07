Falcılarıyla Yaşadıkları Birbirinden Absürt Olayları Anlatarak Mizahsız Bırakmayan Kişiler

Gelecek hakkında fikir sahibi olmak insanoğlunun en büyük zaaflarından. Bu uğurda gidilen yollar, harcanan paralar da malumunuz. Günümüzde de fal işleri popülerliğinden kaybetmeyen bir iş kolu. Bu kadar yaygın bir meslek de haliyle günlük yaşamda komik izler bırakabiliyor.