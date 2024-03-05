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Sosyal Medyada Bağımlılık Yaratan Terörist Testini Çözerek İstihbaratçı Olduğunu Anlayan Kişiler

Sosyal Medyada Bağımlılık Yaratan Terörist Testini Çözerek İstihbaratçı Olduğunu Anlayan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.03.2024 - 13:44

İnternette test veya quiz çözmek boş zamanlarda yapılan en kafa dağıtıcı aktivitelerden biri. Ancak geçtiğimiz gün X'te yayılan 'terörist quiz' bu konuda çığır açtı. İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesindeki isimlerden oluşan test sosyal medyada yüz binler tarafından çözüldü. Tabii bu testin yansımaları da oldu.

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Bir X kullanıcısı İçişleri Bakanlığı'nda yayınlanan arananlar listesinden bir quiz oluşturdu. 100 sorunun sorulduğu quizin mantığı basit. Aranan teröristlerin hangi terör örgütüne ait olduğunu tahmin ediyorsunuz.

Bir X kullanıcısı İçişleri Bakanlığı'nda yayınlanan arananlar listesinden bir quiz oluşturdu. 100 sorunun sorulduğu quizin mantığı basit. Aranan teröristlerin hangi terör örgütüne ait olduğunu tahmin ediyorsunuz.

Kaynak: https://osumatu.github.io/terorist-quiz/

Tabii tepkiler de oldukça ilginçti.

Tabii tepkiler de oldukça ilginçti.
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Verilen yanıtlara göre sonuç da çıkıyor.

Verilen yanıtlara göre sonuç da çıkıyor.
twitter.com

Sorular fazla olsa da başarı oranı yüksek.

Sorular fazla olsa da başarı oranı yüksek.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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İddialı olanlar da var.

İddialı olanlar da var.
twitter.com

Şaşırtmalı sorular da var.

Şaşırtmalı sorular da var.
twitter.com

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twitter.com

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