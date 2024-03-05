Sosyal Medyada Bağımlılık Yaratan Terörist Testini Çözerek İstihbaratçı Olduğunu Anlayan Kişiler

İnternette test veya quiz çözmek boş zamanlarda yapılan en kafa dağıtıcı aktivitelerden biri. Ancak geçtiğimiz gün X'te yayılan 'terörist quiz' bu konuda çığır açtı. İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesindeki isimlerden oluşan test sosyal medyada yüz binler tarafından çözüldü. Tabii bu testin yansımaları da oldu.