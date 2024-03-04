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Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.03.2024 - 14:24

Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?

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Tebrikler Çaycı Hüseyin!

Tebrikler Çaycı Hüseyin!
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Ses düşmesi?

Ses düşmesi?
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🤔

🤔
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Sadece Türkçe de yok.

Sadece Türkçe de yok.
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Eyfel'e de hallenmezsin.

Eyfel'e de hallenmezsin.
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Şakalı markalara hastayız.

Şakalı markalara hastayız.
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İlaçlardan gidiyoruz.

İlaçlardan gidiyoruz.
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Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
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