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Ofiste Yaşadıklarını Nokta Atışı Tespitlerle Mizah Malzemesi Yapan Twitter Kullanıcıları

Ofiste Yaşadıklarını Nokta Atışı Tespitlerle Mizah Malzemesi Yapan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.03.2024 - 16:37

Pek çok kişinin çalışma alanı ofisler. Ofis ortamı da kendine has kültürü olan bir yer. Tabii her popüler ortam gibi ofis ortamının da ilginç ve komik detayları karşımıza çıkabiliyor. Sosyal medyada yapılan tespitler de 'aynı ben, aynı biz' gibisinden etkileşime doyuyor. Bakalım o tespitler neler?

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Bu hissi bilmeyen yoktur.

Her fırsatta sigaraya çıkanlar...

Bunu eğlenceli bulanlar var.

Bunu eğlenceli bulanlar var.
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Koltuğu bir ulaşım aracı olarak kullananlar...

Son zamanların en başarılı editlerinden.

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Güzel bir motivasyon kaynağı...

Güzel bir motivasyon kaynağı...
twitter.com

Dikkat etmek gerek.

Dikkat etmek gerek.
twitter.com

İlginç şeyler de olmuyor değil.

İlginç şeyler de olmuyor değil.
twitter.com

👇

👇
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Birinin doğum günü kutlanmış.

Birinin doğum günü kutlanmış.
twitter.com
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Enerjisini koruyamayanlar...

Enerjisini koruyamayanlar...
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İşception

İşception
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Şu an ne yapıyor acaba?

Şu an ne yapıyor acaba?
twitter.com

Biz de şu şekil kapatalım 👋

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ZrDeli

Her fırsatta sigaraya çıkanlar... bana biraz tanıdık geldi gibi :D

ömer

Elinizde büyük bir koz var çalışmamak..