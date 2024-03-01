Ofiste Yaşadıklarını Nokta Atışı Tespitlerle Mizah Malzemesi Yapan Twitter Kullanıcıları
Ofiste Yaşadıklarını Nokta Atışı Tespitlerle Mizah Malzemesi Yapan Twitter Kullanıcıları
Pek çok kişinin çalışma alanı ofisler. Ofis ortamı da kendine has kültürü olan bir yer. Tabii her popüler ortam gibi ofis ortamının da ilginç ve komik detayları karşımıza çıkabiliyor. Sosyal medyada yapılan tespitler de 'aynı ben, aynı biz' gibisinden etkileşime doyuyor. Bakalım o tespitler neler?
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Bunu eğlenceli bulanlar var.
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Güzel bir motivasyon kaynağı...
Dikkat etmek gerek.
İlginç şeyler de olmuyor değil.
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Birinin doğum günü kutlanmış.
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Enerjisini koruyamayanlar...
İşception
Şu an ne yapıyor acaba?
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Her fırsatta sigaraya çıkanlar... bana biraz tanıdık geldi gibi :D
Elinizde büyük bir koz var çalışmamak..