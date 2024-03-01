Ofiste Yaşadıklarını Nokta Atışı Tespitlerle Mizah Malzemesi Yapan Twitter Kullanıcıları

Pek çok kişinin çalışma alanı ofisler. Ofis ortamı da kendine has kültürü olan bir yer. Tabii her popüler ortam gibi ofis ortamının da ilginç ve komik detayları karşımıza çıkabiliyor. Sosyal medyada yapılan tespitler de 'aynı ben, aynı biz' gibisinden etkileşime doyuyor. Bakalım o tespitler neler?