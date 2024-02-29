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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.02.2024 - 17:27

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım en çok kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Operasyon var!

Operasyon var!
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Comic Sans da olabilirdi.

Comic Sans da olabilirdi.
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Bazı baba tuhaflıkları

Bazı baba tuhaflıkları
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👇

👇
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Ötmüş mü?

Ötmüş mü?
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👇

👇
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Şaka yapmaktan askerlik arkadaşına dönüşmek...

Şaka yapmaktan askerlik arkadaşına dönüşmek...
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👇

👇
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Agresyonu azaltalım.

Agresyonu azaltalım.
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👇

👇
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Heves meves bırakmadılar.

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