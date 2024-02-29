Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım en çok kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Başlayalım!
Operasyon var!
Comic Sans da olabilirdi.
Bazı baba tuhaflıkları
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Ötmüş mü?
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Şaka yapmaktan askerlik arkadaşına dönüşmek...
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Agresyonu azaltalım.
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