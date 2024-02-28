Üstün Flört Yeteneklerini Temsili Görsellerle Anlatarak Güldüren Kişiler

Flörtleşmek önemli bir mevzu... Hayatta kalmak için bir aslanın av yetenekleri ne kadar önemliyse flört yetenekleri de modern insan için oldukça önemli. Rutin bir şekilde Twitter'da (X) soruldu. Rutin olmayan görseller, capsler, videolar timeline'a nefes aldırdı.