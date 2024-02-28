Üstün Flört Yeteneklerini Temsili Görsellerle Anlatarak Güldüren Kişiler
Üstün Flört Yeteneklerini Temsili Görsellerle Anlatarak Güldüren Kişiler
Flörtleşmek önemli bir mevzu... Hayatta kalmak için bir aslanın av yetenekleri ne kadar önemliyse flört yetenekleri de modern insan için oldukça önemli. Rutin bir şekilde Twitter'da (X) soruldu. Rutin olmayan görseller, capsler, videolar timeline'a nefes aldırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Önden soruyu görelim 👀
Çok zorlamamak lazım.
Teknoloji üzerine bir sohbet...
Old but gold dedikleri sohbetlerden.
Fazla Demirkubuz izlenmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sohbete nasıl girilir?
Kimle denince iş biter.
Sert birisine benziyor.
Betçinin yalnızlığı...
Karacoğlan 2024
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda