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Üstün Flört Yeteneklerini Temsili Görsellerle Anlatarak Güldüren Kişiler

Üstün Flört Yeteneklerini Temsili Görsellerle Anlatarak Güldüren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.02.2024 - 17:57

Flörtleşmek önemli bir mevzu... Hayatta kalmak için bir aslanın av yetenekleri ne kadar önemliyse flört yetenekleri de modern insan için oldukça önemli. Rutin bir şekilde Twitter'da (X) soruldu. Rutin olmayan görseller, capsler, videolar timeline'a nefes aldırdı.

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Karacoğlan 2024
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Efsane sahneyle kapatalım 👋

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