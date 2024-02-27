Alternatif Aşk-ı Memnu Finalinden Yılların Aşırı Çabuk Geçmesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Alternatif Aşk-ı Memnu Finalinden Yılların Aşırı Çabuk Geçmesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım bu sıkıcı Salı günü neşemizi yerine getiren paylaşımlar kimlerden gelmiş?
İyi eğlenceler ❤️
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Anlamlı bir postla başlıyoruz.
Neden?
Stüdyoda duygusal anlar...
Israrla çözülebiliyor mu?
Paralel evrende Aşk-ı Memnu
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21 mi?
Toplamı 7 etmiyor.
Sallamazlar ama sen bilirsin.
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