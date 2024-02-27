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Alternatif Aşk-ı Memnu Finalinden Yılların Aşırı Çabuk Geçmesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Alternatif Aşk-ı Memnu Finalinden Yılların Aşırı Çabuk Geçmesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.02.2024 - 19:03

Bakalım bu sıkıcı Salı günü neşemizi yerine getiren paylaşımlar kimlerden gelmiş?

İyi eğlenceler ❤️

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Anlamlı bir postla başlıyoruz.

Anlamlı bir postla başlıyoruz.
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Neden?

Neden?
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Stüdyoda duygusal anlar...

Stüdyoda duygusal anlar...
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Israrla çözülebiliyor mu?

Israrla çözülebiliyor mu?
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Paralel evrende Aşk-ı Memnu

Paralel evrende Aşk-ı Memnu
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21 mi?

21 mi?
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Toplamı 7 etmiyor.

Toplamı 7 etmiyor.
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Bir de tek çek!

Sallamazlar ama sen bilirsin.

Sallamazlar ama sen bilirsin.
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👇

👇
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Yarın yine buralardayız 👋

Şöyle çeşitlerimiz de mevcut 👇

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