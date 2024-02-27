Başbakanın Danimarka'yı Karıştıran Mutfak Paylaşımı "Ne Dertler Var Be" Dedirtti

Ülke gündemi kısa bir süre içinde o kadar hızlı değişiyor ki pek çok ülkenin bir yıllık skandalını bir güne veya saatlere sığdırabiliyoruz. Ancak bizim gibi olmayan aynı evrende paralel evreni yaşadığımız diyarlar da var. Bunlardan birisi Danimarka... Başbakan Mette Frederiksen'in mutfaktan yaptığı paylaşım Kuzey ülkesinde infiale yol açtı. Üstüne 'Bize de nasip olur mu?' diye hayıflandırdı.