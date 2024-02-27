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Başbakanın Danimarka'yı Karıştıran Mutfak Paylaşımı "Ne Dertler Var Be" Dedirtti

Başbakanın Danimarka'yı Karıştıran Mutfak Paylaşımı "Ne Dertler Var Be" Dedirtti

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.02.2024 - 18:13

Ülke gündemi kısa bir süre içinde o kadar hızlı değişiyor ki pek çok ülkenin bir yıllık skandalını bir güne veya saatlere sığdırabiliyoruz. Ancak bizim gibi olmayan aynı evrende paralel evreni yaşadığımız diyarlar da var. Bunlardan birisi Danimarka... Başbakan Mette Frederiksen'in mutfaktan yaptığı paylaşım Kuzey ülkesinde infiale yol açtı. Üstüne 'Bize de nasip olur mu?' diye hayıflandırdı.

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Ülke liderlerinin ev hallerini paylaşması yaygın bir iletişim yöntemi... Sosyal demokrat Mette Frederiksen de mutfağından bir fotoğraf paylaştı... Sade mutfağından paylaştığı fotoğrafta bir detay dikkatleri çekti.

Ülke liderlerinin ev hallerini paylaşması yaygın bir iletişim yöntemi... Sosyal demokrat Mette Frederiksen de mutfağından bir fotoğraf paylaştı... Sade mutfağından paylaştığı fotoğrafta bir detay dikkatleri çekti.

Tavuk ve soğanın aynı tahtada kesilmesini sağlıksız bulan, bunun salmonella gibi pek çok virüse davetiye çıkardığını söyleyen çok fazla Danimarkalı yorumlarda buluştu.

Tavuk ve soğanın aynı tahtada kesilmesini sağlıksız bulan, bunun salmonella gibi pek çok virüse davetiye çıkardığını söyleyen çok fazla Danimarkalı yorumlarda buluştu.

Bunun üzerine Frederiksen bir açıklama postu yayımladı. "Ve tabii ki soğan ve tavuğun yeterince ısıtılması gerekiyor. Ayrıca, hem tahta hem de bıçak daha sonra yıkandı" diye belirttiği bir yazıyı fotoğrafına ekledi..

Bunun üzerine Frederiksen bir açıklama postu yayımladı. "Ve tabii ki soğan ve tavuğun yeterince ısıtılması gerekiyor. Ayrıca, hem tahta hem de bıçak daha sonra yıkandı" diye belirttiği bir yazıyı fotoğrafına ekledi..

Gelelim yurdum tepkilerine...

Gelelim yurdum tepkilerine...
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Mazlum bir millet...

Mazlum bir millet...
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Seçimlere daha var demek ki...

Seçimlere daha var demek ki...
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Ünlü isimler de tepkisiz kalmadı.

Ünlü isimler de tepkisiz kalmadı.
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Utanma da yok...

Utanma da yok...
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