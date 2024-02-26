Prada Terlikle Mevlide Gidenlerden Kızılcık Şerbeti'ndeki Oyuncu Değişikliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Prada Terlikle Mevlide Gidenlerden Kızılcık Şerbeti'ndeki Oyuncu Değişikliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Pazartesi sendromuna kafa atarak haftaya gümbür gümbür girmemize yardımı olan tweetlere göz atalım...
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Başlıyoruz!
Kahin misin?
Fotoda ne var acaba?
Yılmaz Erdoğan?
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Bizlik bir felsefe değil.
Oldlar bilir.
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