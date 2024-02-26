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Prada Terlikle Mevlide Gidenlerden Kızılcık Şerbeti'ndeki Oyuncu Değişikliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Prada Terlikle Mevlide Gidenlerden Kızılcık Şerbeti'ndeki Oyuncu Değişikliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.02.2024 - 19:08

Pazartesi sendromuna kafa atarak haftaya gümbür gümbür girmemize yardımı olan tweetlere göz atalım...

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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Kahin misin?

Kahin misin?
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Fotoda ne var acaba?

Fotoda ne var acaba?
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Yılmaz Erdoğan?

Yılmaz Erdoğan?
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👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
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Bizlik bir felsefe değil.

Bizlik bir felsefe değil.
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Oldlar bilir.

Oldlar bilir.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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