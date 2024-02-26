Literatüre "Swinger" Seçmen Kavramını Kazandıran Cem Küçük'ün Gafı Dillere Düştü
Literatüre "Swinger" Seçmen Kavramını Kazandıran Cem Küçük'ün Gafı Dillere Düştü
Yerel seçimlerin yaklaşması tartışma programlarının gündemini de haliyle anketlere çevirdi... Tüm haber kanallarında kararsız seçmen, tepkili seçmen, belirleyici seçmen gibi seçmen tipleri konuşuluyor. Ancak Cem Küçük dil sürçmesiyle eşlerini başka kişilerle paylaşan swinger kelimesini seçmen tiği olarak kullandı. Gerisi goygoycuların işi...
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Sosyal medya gafı kaldırmıyor...
Cem Küçük de teknik bir kalıp olan swing voter kelimesini swinger olarak canlı yayında kullanmış bulundu...
Tepkiler ise şöyleydi 👇
Meşhur sofralar akıllara geldi.
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