Literatüre "Swinger" Seçmen Kavramını Kazandıran Cem Küçük'ün Gafı Dillere Düştü

Yerel seçimlerin yaklaşması tartışma programlarının gündemini de haliyle anketlere çevirdi... Tüm haber kanallarında kararsız seçmen, tepkili seçmen, belirleyici seçmen gibi seçmen tipleri konuşuluyor. Ancak Cem Küçük dil sürçmesiyle eşlerini başka kişilerle paylaşan swinger kelimesini seçmen tiği olarak kullandı. Gerisi goygoycuların işi...