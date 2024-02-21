Dükkanlarına Koydukları Enteresan İsimlerle Reklamın Kralını Yapan İşletme Sahipleri
Dükkanlarına Koydukları Enteresan İsimlerle Reklamın Kralını Yapan İşletme Sahipleri
Sıradan bir işletmenin isminde neler olur? İşletmecinin adı, soyadı veya yaptığı işle ilgili bazı anahtar kelimeler... Ancak kimi işletme sahipleri verdikleri isimlerle hem ruh halini yansıtıyor hem de binlerce benzer işi yapan meslektaşından sıyrılıyor.
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Meşhur dükkanın tekrar gündeme gelmesiyle diğer Twitter kullanıcıları da buldukları ilginç işletmeleri paylaştı...
Yurdum esnafının yaratıcılığı gözler önüne serildi.
Ne kadar manyak?
Trakya'ya bir gönderme mi?
Bu talihsiz olmuş.
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Birden denk gelince şaşırtabilir...
Amaca yönelik...
Tekelciler sınırları zorluyor.
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Zavallı mı?
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Kısa ve net!
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Şu stok aile fotoğrafı bile yaşlanmış.
Sizin etrafınızda gördükleriniz neler?
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