Dükkanlarına Koydukları Enteresan İsimlerle Reklamın Kralını Yapan İşletme Sahipleri

Sıradan bir işletmenin isminde neler olur? İşletmecinin adı, soyadı veya yaptığı işle ilgili bazı anahtar kelimeler... Ancak kimi işletme sahipleri verdikleri isimlerle hem ruh halini yansıtıyor hem de binlerce benzer işi yapan meslektaşından sıyrılıyor.