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Dükkanlarına Koydukları Enteresan İsimlerle Reklamın Kralını Yapan İşletme Sahipleri

Dükkanlarına Koydukları Enteresan İsimlerle Reklamın Kralını Yapan İşletme Sahipleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.02.2024 - 15:59

Sıradan bir işletmenin isminde neler olur? İşletmecinin adı, soyadı veya yaptığı işle ilgili bazı anahtar kelimeler... Ancak kimi işletme sahipleri verdikleri isimlerle hem ruh halini yansıtıyor hem de binlerce benzer işi yapan meslektaşından sıyrılıyor.

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Meşhur dükkanın tekrar gündeme gelmesiyle diğer Twitter kullanıcıları da buldukları ilginç işletmeleri paylaştı...

Meşhur dükkanın tekrar gündeme gelmesiyle diğer Twitter kullanıcıları da buldukları ilginç işletmeleri paylaştı...
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Yurdum esnafının yaratıcılığı gözler önüne serildi.

Yurdum esnafının yaratıcılığı gözler önüne serildi.
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Ne kadar manyak?

Ne kadar manyak?
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Trakya'ya bir gönderme mi?

Trakya'ya bir gönderme mi?
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Bu talihsiz olmuş.

Bu talihsiz olmuş.
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Birden denk gelince şaşırtabilir...

Birden denk gelince şaşırtabilir...
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Amaca yönelik...

Amaca yönelik...
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Tekelciler sınırları zorluyor.

Tekelciler sınırları zorluyor.
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Zavallı mı?

Zavallı mı?
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Kısa ve net!

Kısa ve net!
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Şu stok aile fotoğrafı bile yaşlanmış.

Şu stok aile fotoğrafı bile yaşlanmış.
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Sizin etrafınızda gördükleriniz neler?

Sizin etrafınızda gördükleriniz neler?
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