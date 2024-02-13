"Kadınları Ne Mutlu Eder?" Sorusuna Kadınlardan Gelen Erkeklere Taktik Niteliğinde Yanıtlar
"Kadınları Ne Mutlu Eder?" Sorusuna Kadınlardan Gelen Erkeklere Taktik Niteliğinde Yanıtlar
Kadınların gerçekten ne istediği karşı cinsin oldukça kafasını karıştıran bir soru. Aslında amaç bu değildi ama bir Twitter kullanıcısı timeline'dan bir hediye fikri istedi. Gelen yanıtlar oldukça ilginçti...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Soru şöyle 👇
Gelen yanıtlara bakalım 👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda