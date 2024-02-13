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"Kadınları Ne Mutlu Eder?" Sorusuna Kadınlardan Gelen Erkeklere Taktik Niteliğinde Yanıtlar

"Kadınları Ne Mutlu Eder?" Sorusuna Kadınlardan Gelen Erkeklere Taktik Niteliğinde Yanıtlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.02.2024 - 16:03

Kadınların gerçekten ne istediği karşı cinsin oldukça kafasını karıştıran bir soru. Aslında amaç bu değildi ama bir Twitter kullanıcısı timeline'dan bir hediye fikri istedi. Gelen yanıtlar oldukça ilginçti...

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Soru şöyle 👇

Soru şöyle 👇
twitter.com

Gelen yanıtlara bakalım 👇

Gelen yanıtlara bakalım 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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