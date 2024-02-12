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Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.02.2024 - 14:44

WhatsApp olsun diğer mecraların yazışma bölümü olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de çılgınlar gibi. Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Abartmasak mı?

Abartmasak mı?
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Stickerla anlaşabilenler çok iyi arkadaşlardır.

Stickerla anlaşabilenler çok iyi arkadaşlardır.
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Kutlasan mı?

Kutlasan mı?
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Kıskançlık seviyesi 👇

Kıskançlık seviyesi 👇
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Ne doktoru bu?

Ne doktoru bu?
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İkinci tavuk vakası...

İkinci tavuk vakası...
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👇

👇
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Şimdi ısındın mı?

Şimdi ısındın mı?
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Her puan kaybında böyleyse...

Her puan kaybında böyleyse...
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Neler yaptıysan artık?

Neler yaptıysan artık?
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👇

👇
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14 Şubat yaklaşıyor 👇

14 Şubat yaklaşıyor 👇
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Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
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