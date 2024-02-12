Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
WhatsApp olsun diğer mecraların yazışma bölümü olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de çılgınlar gibi. Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?
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Başlayalım!
Abartmasak mı?
Stickerla anlaşabilenler çok iyi arkadaşlardır.
Kutlasan mı?
Kıskançlık seviyesi 👇
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Ne doktoru bu?
İkinci tavuk vakası...
👇
Şimdi ısındın mı?
Her puan kaybında böyleyse...
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Neler yaptıysan artık?
👇
14 Şubat yaklaşıyor 👇
Kapatalım 👋
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