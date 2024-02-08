Libido ve Mühendislik Bir Arada! Twitter'a Salınan Fotoğraftan Ayak Numarası Bulan Gencin Azmi Şaşırttı

Hesaplamalar, formüller mühendislik için olmazsa olmaz kavramlar. Pek çoğumuza oldukça karmaşık gelen bu kavramlar günlük hayatımızı kolaylaştıran üretim süreçlerinde ve araştırmalarda kullanılıyor. Ancak Twitter'da ayak numarası tahmini ilk kez görülmüş bir olay... Genç bir mühendis ise bunu başardı ve fotoğraf üzerinden ayak numarası öğrendi.