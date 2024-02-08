Libido ve Mühendislik Bir Arada! Twitter'a Salınan Fotoğraftan Ayak Numarası Bulan Gencin Azmi Şaşırttı
Libido ve Mühendislik Bir Arada! Twitter'a Salınan Fotoğraftan Ayak Numarası Bulan Gencin Azmi Şaşırttı
Hesaplamalar, formüller mühendislik için olmazsa olmaz kavramlar. Pek çoğumuza oldukça karmaşık gelen bu kavramlar günlük hayatımızı kolaylaştıran üretim süreçlerinde ve araştırmalarda kullanılıyor. Ancak Twitter'da ayak numarası tahmini ilk kez görülmüş bir olay... Genç bir mühendis ise bunu başardı ve fotoğraf üzerinden ayak numarası öğrendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Paylaşım şöyleydi... Numara tahmini istendi...
Sıradan insanlar tahminlerini yaptı. 36 diyen, 37 diyen...
Yarışmacılara başarılar dileyen...
Ancak frosty isimli bir kullanıcı hem araştırdı hem hesapladı...
Hesap şöyleydi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ve sonuç bulundu 💡
Gelen soruları da içtenlikle yanıtladı.
Gelen tepkiler de ilginç oldu.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
En sonunda aboneliği kaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda