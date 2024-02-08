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Libido ve Mühendislik Bir Arada! Twitter'a Salınan Fotoğraftan Ayak Numarası Bulan Gencin Azmi Şaşırttı

Libido ve Mühendislik Bir Arada! Twitter'a Salınan Fotoğraftan Ayak Numarası Bulan Gencin Azmi Şaşırttı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.02.2024 - 15:48

Hesaplamalar, formüller mühendislik için olmazsa olmaz kavramlar. Pek çoğumuza oldukça karmaşık gelen bu kavramlar günlük hayatımızı kolaylaştıran üretim süreçlerinde ve araştırmalarda kullanılıyor. Ancak Twitter'da ayak numarası tahmini ilk kez görülmüş bir olay... Genç bir mühendis ise bunu başardı ve fotoğraf üzerinden ayak numarası öğrendi.

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Paylaşım şöyleydi... Numara tahmini istendi...

Paylaşım şöyleydi... Numara tahmini istendi...
twitter.com

Sıradan insanlar tahminlerini yaptı. 36 diyen, 37 diyen...

Sıradan insanlar tahminlerini yaptı. 36 diyen, 37 diyen...
twitter.com

Yarışmacılara başarılar dileyen...

Yarışmacılara başarılar dileyen...
twitter.com

Ancak frosty isimli bir kullanıcı hem araştırdı hem hesapladı...

Ancak frosty isimli bir kullanıcı hem araştırdı hem hesapladı...

Hesap şöyleydi...

Hesap şöyleydi...
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Ve sonuç bulundu 💡

Ve sonuç bulundu 💡

Gelen soruları da içtenlikle yanıtladı.

Gelen soruları da içtenlikle yanıtladı.

Gelen tepkiler de ilginç oldu.

Gelen tepkiler de ilginç oldu.
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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En sonunda aboneliği kaptı.

En sonunda aboneliği kaptı.
twitter.com
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