Akıcı Yabancı Dil Konuşan Erkeklerin Çekici İlan Edilmesinin Ardından Dil Yeteneğini Konuşturan Kişiler
Akıcı Yabancı Dil Konuşan Erkeklerin Çekici İlan Edilmesinin Ardından Dil Yeteneğini Konuşturan Kişiler
Dış görünüş dışında bir erkeği çekici kılan şeyleri kadınların ağzından sosyal medyada öğreniyoruz. Yemek yapması, avuç içiyle araç kullanması derken son çekicilik kriteri de yabancı dil oldu. Hem de akıcı bir şekilde... Tabii eğitim sistemimiz sağolsun bu pek çok kişide mevcut olmadığı için iş şakaya vuruldu.
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