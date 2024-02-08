Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Akıcı Yabancı Dil Konuşan Erkeklerin Çekici İlan Edilmesinin Ardından Dil Yeteneğini Konuşturan Kişiler

Akıcı Yabancı Dil Konuşan Erkeklerin Çekici İlan Edilmesinin Ardından Dil Yeteneğini Konuşturan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.02.2024 - 13:02

Dış görünüş dışında bir erkeği çekici kılan şeyleri kadınların ağzından sosyal medyada öğreniyoruz. Yemek yapması, avuç içiyle araç kullanması derken son çekicilik kriteri de yabancı dil oldu. Hem de akıcı bir şekilde... Tabii eğitim sistemimiz sağolsun bu pek çok kişide mevcut olmadığı için iş şakaya vuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Paylaşım şöyle 👇

Paylaşım şöyle 👇
twitter.com

Cuk oturan yanıtlar ise aşağıda

Doğrusunu unuttuk.

👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın