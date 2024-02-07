Sevgilisinin Biber Gazını Kendinde Deneyerek Gönüllerde Viral Olan Kahraman Erkek Arkadaş

Sokaklardaki güvensizlik ve kadına şiddet ne yazık ki insanları belli başlı önlemler almaya zorluyor. Bunlardan birisi de biber gazı. Tabii zor anlarda kullanılan bir ürün olduğu için biber gazının da etkili ve sıktığında rahatsız eden kişiyi etkisiz hale getirecek güçte olması bekleniyor. Bir kişi de hem kız arkadaşına biber gazı önerisinde bulundu, yorumlara güvenemediği için kendi üstünde denedi.