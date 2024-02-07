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Sevgilisinin Biber Gazını Kendinde Deneyerek Gönüllerde Viral Olan Kahraman Erkek Arkadaş

Sevgilisinin Biber Gazını Kendinde Deneyerek Gönüllerde Viral Olan Kahraman Erkek Arkadaş

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.02.2024 - 15:58

Sokaklardaki güvensizlik ve kadına şiddet ne yazık ki insanları belli başlı önlemler almaya zorluyor. Bunlardan birisi de biber gazı. Tabii zor anlarda kullanılan bir ürün olduğu için biber gazının da etkili ve sıktığında rahatsız eden kişiyi etkisiz hale getirecek güçte olması bekleniyor. Bir kişi de hem kız arkadaşına biber gazı önerisinde bulundu, yorumlara güvenemediği için kendi üstünde denedi.

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Ne yazık ki son yıllarda çantalarda bulunan elektroşok cihazları, biber gazları; şarj cihazı, cüzdan gibi taşınması gerekli bir nesneye dönüştü.

Ne yazık ki son yıllarda çantalarda bulunan elektroşok cihazları, biber gazları; şarj cihazı, cüzdan gibi taşınması gerekli bir nesneye dönüştü.

Bir Twitter kullanıcısı da tavsiye istedi.

Bir Twitter kullanıcısı da tavsiye istedi.

Ardından erkek arkadaşından da bir tavsiye geldi.

Ardından erkek arkadaşından da bir tavsiye geldi.

Sonraki konuşmada kahramanımızın bu gazı üzerinde denediğini öğrendik.

Sonraki konuşmada kahramanımızın bu gazı üzerinde denediğini öğrendik.

Onay da geldi...

Onay da geldi...
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Biraz da yorumlara bakalım.

Biraz da yorumlara bakalım.
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