İlk Buluşmaya Sarma Götürenlerden Düşük Bütçeli Sugar Daddy'ye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İlk Buluşmaya Sarma Götürenlerden Düşük Bütçeli Sugar Daddy'ye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı günü Twitter'da en çok neler konuşulmuş, en çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Çok net!
Biraz da aşk meşk işleri...
Merak edenler için; doğum haritasına bakıyorlar.
Analar sözünü tutar!
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Kahvehane kakaosu > White Chocolate Mocha
O bütçelere çok zor.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Anne sarması kadar güzel bir şey varmı. Onunla bununla heba etme otur anacığınla evinde ye. Kimse için değmez. Analar baş tacı.
Toz şeker iyiymis 🤣🤣
Beş kuruş vermeyeceğim salak karılardan laf yemişim bugün.