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İlk Buluşmaya Sarma Götürenlerden Düşük Bütçeli Sugar Daddy'ye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İlk Buluşmaya Sarma Götürenlerden Düşük Bütçeli Sugar Daddy'ye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
06.02.2024 - 19:05

Bakalım Salı günü Twitter'da en çok neler konuşulmuş, en çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Çok net!

Çok net!
twitter.com

Biraz da aşk meşk işleri...

Biraz da aşk meşk işleri...
twitter.com

Merak edenler için; doğum haritasına bakıyorlar.

Merak edenler için; doğum haritasına bakıyorlar.
twitter.com

Analar sözünü tutar!

Analar sözünü tutar!
twitter.com
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Kahvehane kakaosu > White Chocolate Mocha

Kahvehane kakaosu > White Chocolate Mocha
twitter.com

Çok haklı!

O bütçelere çok zor.

O bütçelere çok zor.
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com
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Anne sarması kadar güzel bir şey varmı. Onunla bununla heba etme otur anacığınla evinde ye. Kimse için değmez. Analar baş tacı.

a.b.c

Toz şeker iyiymis 🤣🤣

Burak B.

Beş kuruş vermeyeceğim salak karılardan laf yemişim bugün.