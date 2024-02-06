Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Sevgilisinin Diş İzlerini Omzuna Dövme Yaptıran Adam Aşk Kavramını Yeniden Sorgulattı

Sevgilisinin Diş İzlerini Omzuna Dövme Yaptıran Adam Aşk Kavramını Yeniden Sorgulattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
06.02.2024 - 14:48

Aşk ilginç bir kavram. Pek çok kişi için böyle bir şey göreceli veya hiç mevcut değilken kimileri için uğruna olmayacak şeyler yapılacak bir olgu. Tabii aşkından dövme yaptıranlar da sıkça karşılaştığımız bir durum. Peki seven kişiler genelde dövme olarak ne yaptırır? İsim, harf, resim, yeni moda doğduğu koordinatlar... Ancak Twitter'da viral olan bu dövme kafaları karıştırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Paylaşım şöyle 👇

Paylaşım şöyle 👇
twitter.com

Günün en ilginç görüntülerine tepkisiz kalamayanlar da oldu.

Günün en ilginç görüntülerine tepkisiz kalamayanlar da oldu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?