Sevgilisinin Diş İzlerini Omzuna Dövme Yaptıran Adam Aşk Kavramını Yeniden Sorgulattı

Aşk ilginç bir kavram. Pek çok kişi için böyle bir şey göreceli veya hiç mevcut değilken kimileri için uğruna olmayacak şeyler yapılacak bir olgu. Tabii aşkından dövme yaptıranlar da sıkça karşılaştığımız bir durum. Peki seven kişiler genelde dövme olarak ne yaptırır? İsim, harf, resim, yeni moda doğduğu koordinatlar... Ancak Twitter'da viral olan bu dövme kafaları karıştırdı.