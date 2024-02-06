Sevgilisinin Diş İzlerini Omzuna Dövme Yaptıran Adam Aşk Kavramını Yeniden Sorgulattı
Sevgilisinin Diş İzlerini Omzuna Dövme Yaptıran Adam Aşk Kavramını Yeniden Sorgulattı
Aşk ilginç bir kavram. Pek çok kişi için böyle bir şey göreceli veya hiç mevcut değilken kimileri için uğruna olmayacak şeyler yapılacak bir olgu. Tabii aşkından dövme yaptıranlar da sıkça karşılaştığımız bir durum. Peki seven kişiler genelde dövme olarak ne yaptırır? İsim, harf, resim, yeni moda doğduğu koordinatlar... Ancak Twitter'da viral olan bu dövme kafaları karıştırdı.
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Günün en ilginç görüntülerine tepkisiz kalamayanlar da oldu.
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