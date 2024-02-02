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Kadınların Gözünden Erkeklerin Anlamsızca Çekici Geldiği Anlar

Kadınların Gözünden Erkeklerin Anlamsızca Çekici Geldiği Anlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.02.2024 - 15:43

Karşı tarafı etkilemede en az görünüş kadar önemli bazı jest ve hareketler vardır. Tabii bu kişiye göre değişse de anladığımız kadarıyla o kişinin karizmasına karizma kattığı da bir gerçek. Erkeklerin anlamsızca yapıp çekici göründüğü anlara kadın gözünden bakalım.

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