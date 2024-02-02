Kadınların Gözünden Erkeklerin Anlamsızca Çekici Geldiği Anlar

Karşı tarafı etkilemede en az görünüş kadar önemli bazı jest ve hareketler vardır. Tabii bu kişiye göre değişse de anladığımız kadarıyla o kişinin karizmasına karizma kattığı da bir gerçek. Erkeklerin anlamsızca yapıp çekici göründüğü anlara kadın gözünden bakalım.