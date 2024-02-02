Kadınların Gözünden Erkeklerin Anlamsızca Çekici Geldiği Anlar
Kadınların Gözünden Erkeklerin Anlamsızca Çekici Geldiği Anlar
Karşı tarafı etkilemede en az görünüş kadar önemli bazı jest ve hareketler vardır. Tabii bu kişiye göre değişse de anladığımız kadarıyla o kişinin karizmasına karizma kattığı da bir gerçek. Erkeklerin anlamsızca yapıp çekici göründüğü anlara kadın gözünden bakalım.
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Tarih?
Ya sapyoseksüel ya matematiği zayıf...
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Ceket önemliymiş.
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