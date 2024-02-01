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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.02.2024 - 15:45

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım...

Başlayalım...
twitter.com

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Trigonometri özleyenler...

Trigonometri özleyenler...
twitter.com

Çok romantik...

Çok romantik...
twitter.com

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Haftaya görüşmek üzere 👋

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