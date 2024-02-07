Acun Ilıcalı'nın Yarışmacılara İsyanından Çağatay Ulusoy'a Benzemeyen Kebapçıya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Acun Ilıcalı'nın Yarışmacılara İsyanından Çağatay Ulusoy'a Benzemeyen Kebapçıya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım yoğun bir haftayı yarıladığımız Çarşamba günü timeline'ında kimlerin imzası var?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başlayalım!
Böyle de avunuruz.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Huzur be!
Günün teması aile olmalı.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
Icardi yaptırsa sıraya girersiniz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda