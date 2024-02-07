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Acun Ilıcalı'nın Yarışmacılara İsyanından Çağatay Ulusoy'a Benzemeyen Kebapçıya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Acun Ilıcalı'nın Yarışmacılara İsyanından Çağatay Ulusoy'a Benzemeyen Kebapçıya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.02.2024 - 18:26

Bakalım yoğun bir haftayı yarıladığımız Çarşamba günü timeline'ında kimlerin imzası var?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Böyle de avunuruz.

Böyle de avunuruz.
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👇

👇
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Tam baba gibi azarladı...

👇

👇
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Huzur be!

Huzur be!
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Günün teması aile olmalı.

Günün teması aile olmalı.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Icardi yaptırsa sıraya girersiniz.

Icardi yaptırsa sıraya girersiniz.
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Bu da bonus olsun!

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