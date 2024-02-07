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İsimlerinin Verilme Hikayelerini Anlatarak Hem Güldüren Hem Beyin Yakan Kişiler

İsimlerinin Verilme Hikayelerini Anlatarak Hem Güldüren Hem Beyin Yakan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.02.2024 - 14:21

Dünyaya ailenizin yeni bir üyesi gelecekse en çetrefilli işlerden biri de adını koymaktır. Tek isim mi çift isim mi, ailenin büyüklerinden birinin adı mı yoksa moda isimlerden mi diye saatler süren beyin jimnastiği ve aile içi siyaset yapılır. Bazı isimler ise yanlış anlaşılmalara kurban gider.

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Twitter'da da böyle bir konu açıldı...

Twitter'da da böyle bir konu açıldı...
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Ve örnekteki kişinin yalnız olmadığı açıktı...

Ve örnekteki kişinin yalnız olmadığı açıktı...
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Sakallı dededen dönen bir isim

Sakallı dededen dönen bir isim
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Dalga geçmek isteyen her türlü geçer...

Dalga geçmek isteyen her türlü geçer...
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🤔

🤔
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Haklı...

Haklı...
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Sizin isim hikayeniz ne?

Sizin isim hikayeniz ne?
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