İsimlerinin Verilme Hikayelerini Anlatarak Hem Güldüren Hem Beyin Yakan Kişiler

Dünyaya ailenizin yeni bir üyesi gelecekse en çetrefilli işlerden biri de adını koymaktır. Tek isim mi çift isim mi, ailenin büyüklerinden birinin adı mı yoksa moda isimlerden mi diye saatler süren beyin jimnastiği ve aile içi siyaset yapılır. Bazı isimler ise yanlış anlaşılmalara kurban gider.