İsimlerinin Verilme Hikayelerini Anlatarak Hem Güldüren Hem Beyin Yakan Kişiler
İsimlerinin Verilme Hikayelerini Anlatarak Hem Güldüren Hem Beyin Yakan Kişiler
Dünyaya ailenizin yeni bir üyesi gelecekse en çetrefilli işlerden biri de adını koymaktır. Tek isim mi çift isim mi, ailenin büyüklerinden birinin adı mı yoksa moda isimlerden mi diye saatler süren beyin jimnastiği ve aile içi siyaset yapılır. Bazı isimler ise yanlış anlaşılmalara kurban gider.
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Twitter'da da böyle bir konu açıldı...
Ve örnekteki kişinin yalnız olmadığı açıktı...
Sakallı dededen dönen bir isim
Dalga geçmek isteyen her türlü geçer...
🤔
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Haklı...
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