Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım meşhur kısaltmaya dahi başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Doğru diyor.
Posta manşeti gibi isim...
Koca yürekli adam!
Hayale bak!
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Düşün bakalım!
Haklı!
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E adettendir...
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