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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.02.2024 - 17:18

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım meşhur kısaltmaya dahi başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım!

Doğru diyor.

Doğru diyor.
twitter.com

Posta manşeti gibi isim...

Posta manşeti gibi isim...
twitter.com

Koca yürekli adam!

Koca yürekli adam!
twitter.com

Hayale bak!

Hayale bak!
twitter.com
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Düşün bakalım!

Düşün bakalım!
twitter.com

Haklı!

Haklı!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

E adettendir...

E adettendir...
twitter.com
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Haftaya yine buralardayız 👋

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