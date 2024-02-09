Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Bakalım geçtiğimiz hafta en çok nelere gülmüşüz, hangi paylaşımlar etkileşim olarak almış yürümüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Değerli bir aforizmayla başlayalım...
Çok iyi kombin...
Buna da soğuk demezsin...
Oldu mu?
Köklere dönüş...
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Yapmayın şöyle şeyler.
Bi' düşün...
Editi yapılsın.
Samimi bir istek...
🧿
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Boğaya çıkarken akıldan geçenler...
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Matematikleri berbat.
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Rızzık zamanı...
Kapatıyoruz 👋
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