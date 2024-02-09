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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.02.2024 - 17:31

Bakalım geçtiğimiz hafta en çok nelere gülmüşüz, hangi paylaşımlar etkileşim olarak almış yürümüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Değerli bir aforizmayla başlayalım...

Değerli bir aforizmayla başlayalım...
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Çok iyi kombin...

Çok iyi kombin...
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Buna da soğuk demezsin...

Buna da soğuk demezsin...
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Oldu mu?

Oldu mu?
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Köklere dönüş...

Köklere dönüş...
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Yapmayın şöyle şeyler.

Yapmayın şöyle şeyler.
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Bi' düşün...

Bi' düşün...
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Editi yapılsın.

Editi yapılsın.
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Samimi bir istek...

Samimi bir istek...
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🧿

🧿
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Acun'un serzenişi olmazsa olmaz.

Boğaya çıkarken akıldan geçenler...

Boğaya çıkarken akıldan geçenler...
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👇

👇
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👇

👇
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Matematikleri berbat.

Matematikleri berbat.
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👇

👇
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Rızzık zamanı...

Rızzık zamanı...
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Kapatıyoruz 👋

Kapatıyoruz 👋
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