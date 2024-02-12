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Doğrusunu Unutturan Yazım Yanlışlarından Acayip Kelime Şakalarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Doğrusunu Unutturan Yazım Yanlışlarından Acayip Kelime Şakalarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.02.2024 - 17:51

İsmi değişti, tweet yerine post denir oldu ama ağız alışkanlığı bitmedi. Yeni adı X gönlümüzdeki adı Twitter'ın 12 Şubat Pazartesi gününe damga vuran paylaşımları hangileri?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Çok iyi yöntem!

Çok iyi yöntem!
twitter.com

Lavuk tabiri cuk oturmuş!

Lavuk tabiri cuk oturmuş!
twitter.com

Doğrusunu unutturdu!

Doğrusunu unutturdu!
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İroni mi gerçek mi?

İroni mi gerçek mi?
twitter.com

Şöyle bir darlanma!

Şöyle bir darlanma!
twitter.com

Salı günü görüşmek üzere 👋

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