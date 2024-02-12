Doğrusunu Unutturan Yazım Yanlışlarından Acayip Kelime Şakalarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Doğrusunu Unutturan Yazım Yanlışlarından Acayip Kelime Şakalarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İsmi değişti, tweet yerine post denir oldu ama ağız alışkanlığı bitmedi. Yeni adı X gönlümüzdeki adı Twitter'ın 12 Şubat Pazartesi gününe damga vuran paylaşımları hangileri?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Çok iyi yöntem!
Lavuk tabiri cuk oturmuş!
Doğrusunu unutturdu!
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İroni mi gerçek mi?
Şöyle bir darlanma!
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