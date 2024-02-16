Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Son yedi günün yürüyen tweetlerine göz atıp haftayı mizahla kapatalım 🚀
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Başlıyoruz 🚀
Amin!
Tüm bozukluklara hükmeden tek bozukluk...
İnsan davet eder...
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Kalpsizsin...
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Kafalar karıştı...
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Kitabı yazana saygı duysanız?
Yaşayan üç kişi biliyor.
Dadını bilenler like atsın.
Özgür Hoca'dan gelsin.
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Acayip sarıyor.
Bu kadar hizmet fazla.
Bu kadar kırmızı çizgi fazla.
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