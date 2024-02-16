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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.02.2024 - 16:40

Son yedi günün yürüyen tweetlerine göz atıp haftayı mizahla kapatalım 🚀

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Başlıyoruz 🚀

Başlıyoruz 🚀
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Amin!

Amin!
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Tüm bozukluklara hükmeden tek bozukluk...

Tüm bozukluklara hükmeden tek bozukluk...
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İnsan davet eder...

İnsan davet eder...
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Duyuldu atmak 👍

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👇

👇
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👇

👇
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Kalpsizsin...

Kalpsizsin...
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👇

👇
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Kafalar karıştı...

Kafalar karıştı...
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Kitabı yazana saygı duysanız?

Kitabı yazana saygı duysanız?
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Yaşayan üç kişi biliyor.

Yaşayan üç kişi biliyor.
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👇

Dadını bilenler like atsın.

Dadını bilenler like atsın.
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Özgür Hoca'dan gelsin.

Özgür Hoca'dan gelsin.
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👇

👇
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👇

Acayip sarıyor.

Acayip sarıyor.
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Bu kadar hizmet fazla.

Bu kadar hizmet fazla.
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Bu kadar kırmızı çizgi fazla.

Bu kadar kırmızı çizgi fazla.
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

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