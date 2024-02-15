Bir Sevgililer Günü Böyle Geçti... 2024 14 Şubat'ına Damga Vuran Yaratıcı Hediyeler
Bir Sevgililer Günü Böyle Geçti... 2024 14 Şubat'ına Damga Vuran Yaratıcı Hediyeler
Sevgilisiyle girenler, girmeye fırsat bulamayanlar, yalnız girenler derken bir Sevgililer Günü daha geride kaldı. Tabii yurdum insanı da klasikleşmiş hediyelerin dışında tuhaflığını konuşturdu. Bakalım çiçekten takıdan sıkılanlar neler hediye etmiş?
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Domates de çiçek sayılır.
Böyle bir buketimiz var.
Hediye gibi hediye...
Sonrasında ne oldu?
Bir şeyler deniyor...
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