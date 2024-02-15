Bir Sevgililer Günü Böyle Geçti... 2024 14 Şubat'ına Damga Vuran Yaratıcı Hediyeler

Sevgilisiyle girenler, girmeye fırsat bulamayanlar, yalnız girenler derken bir Sevgililer Günü daha geride kaldı. Tabii yurdum insanı da klasikleşmiş hediyelerin dışında tuhaflığını konuşturdu. Bakalım çiçekten takıdan sıkılanlar neler hediye etmiş?