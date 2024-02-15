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Bir Sevgililer Günü Böyle Geçti... 2024 14 Şubat'ına Damga Vuran Yaratıcı Hediyeler

Bir Sevgililer Günü Böyle Geçti... 2024 14 Şubat'ına Damga Vuran Yaratıcı Hediyeler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.02.2024 - 11:33

Sevgilisiyle girenler, girmeye fırsat bulamayanlar, yalnız girenler derken bir Sevgililer Günü daha geride kaldı. Tabii yurdum insanı da klasikleşmiş hediyelerin dışında tuhaflığını konuşturdu. Bakalım çiçekten takıdan sıkılanlar neler hediye etmiş?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Domates de çiçek sayılır.

Domates de çiçek sayılır.

Böyle bir buketimiz var.

Böyle bir buketimiz var.

Hediye gibi hediye...

Hediye gibi hediye...

Sonrasında ne oldu?

Sonrasında ne oldu?

Bir şeyler deniyor...

Bir şeyler deniyor...
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