Hediye İçin İki Daire Satan Adamdan 14 Şubat'a Dargın Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Hediye İçin İki Daire Satan Adamdan 14 Şubat'a Dargın Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü kimler 14 Şubat'a mizahla girmemizi sağlamış?
İyi eğlenceler 💕
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Hediye alanlar neşeli...
Hay maşallah!
Hocam hanımcı...
Değil mi?
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Hangi boy bu?
Kıskanma...
👇
Bir de 14 Şubat'a sap girenler var...
👇
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Gececiler bilir...
Bir sonraki transfere o da olur.
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