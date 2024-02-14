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Hediye İçin İki Daire Satan Adamdan 14 Şubat'a Dargın Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Hediye İçin İki Daire Satan Adamdan 14 Şubat'a Dargın Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.02.2024 - 18:47

Bakalım Çarşamba günü kimler 14 Şubat'a mizahla girmemizi sağlamış?

İyi eğlenceler 💕

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Başlıyoruz!

Hediye alanlar neşeli...

Hediye alanlar neşeli...
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Hay maşallah!

Hay maşallah!
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Hocam hanımcı...

Hocam hanımcı...
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Değil mi?

Değil mi?
twitter.com
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Hangi boy bu?

Hangi boy bu?
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Kıskanma...

Kıskanma...
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👇

👇
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Bir de 14 Şubat'a sap girenler var...

Bir de 14 Şubat'a sap girenler var...
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👇

👇
twitter.com
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Gececiler bilir...

Gececiler bilir...
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Bir sonraki transfere o da olur.

Bir sonraki transfere o da olur.
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Yarın görüşmek üzere 👋

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