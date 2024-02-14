TikTok'ta Bir Videonun Yorumlarına Gelen Uçuk Teoriler Bilim Dünyasının Beynini Yakacak
TikTok'ta Bir Videonun Yorumlarına Gelen Uçuk Teoriler Bilim Dünyasının Beynini Yakacak
Komplo teorileri insanı kendine çeken, belli miktarda maruz kaldığınızda zamanla mantıklı bile gelebilen bir olgu. Son zamanlarda bilgi kaynaklarının yaygınlaşmasına rağmen bu tip inançlar büyük revaç görüyor. Ancak bir TikTok videosunun altındaki teoriler en büyük teorisyene bile 'O kadar da değildir' dedirtecek cinsten...
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Paylaşım şöyleydi... Dünyanın içinde başka dünyalar olduğu öne sürüldü.
Kaf Dağı'nın efsane olmadığını savunanlara sıkça rastladık.
🤔
Elif Prodüksiyon isminin hakkını vermiş.
Neden?
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Yuh!
Kanıt?
Neden saklanır ki?
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