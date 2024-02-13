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Kimya Dersinin Öneminden Erasmus'ta Bile Memleket Hasreti Çekenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kimya Dersinin Öneminden Erasmus'ta Bile Memleket Hasreti Çekenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.02.2024 - 20:18

Bakalım Salı günü tüm timeline'ı kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Bu bilgiler gerçek hayatta ne işimize yarayacak?

Bu bilgiler gerçek hayatta ne işimize yarayacak?
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Bu söylenmemiş hali mi?

Bu söylenmemiş hali mi?
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Açık kampüs uygulaması da gündemdeydi.

Açık kampüs uygulaması da gündemdeydi.
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Sizce?

Sizce?
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Olay çok garip bir yere evriliyor...

Olay çok garip bir yere evriliyor...
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Yazık...

Yazık...
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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