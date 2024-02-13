Kimya Dersinin Öneminden Erasmus'ta Bile Memleket Hasreti Çekenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kimya Dersinin Öneminden Erasmus'ta Bile Memleket Hasreti Çekenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı günü tüm timeline'ı kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu bilgiler gerçek hayatta ne işimize yarayacak?
👇
Bu söylenmemiş hali mi?
👇
Açık kampüs uygulaması da gündemdeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizce?
Olay çok garip bir yere evriliyor...
👇
👇
Yazık...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda