Halka Açılan İstanbul Üniversitesi'nden Gelen Görüntülere Öğrencilerden Tepki Yağdı
Halka Açılan İstanbul Üniversitesi'nden Gelen Görüntülere Öğrencilerden Tepki Yağdı
Üniversite kampüslerinin halka açılacağının duyurulması büyük tartışma yaratmıştı. Üniversitelerin topluma açık olması gerektiğini savunanlar kadar bunun güvenlik açığı yaratacak, dersleri ve eğitim işleyişini kötü etkileyeceğini söyleyenler de oldu. Tarihi İstanbul Üniversitesi ise bugün kapılarını açtı. Ancak gelen görüntüler öğrencilerin durumdan rahatsız olduğu yönünde...
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Geçtiğimiz günlerde rektör kararıyla İstanbul Üniversitesi'nin halka açılacağı duyuruldu. Bunun bir pilot uygulama olduğunu ülke çapındaki diğer kampüslerin de halka açık olacağı şeklinde de yorumlar yapıldı.
Uygulamanın başlamasıyla ilk görüntüler de düşmeye başladı. Amfilere ziyaretçiler grup halinde geldi.
Bir öğrencinin aktardıkları şöyle 👇
Fotoğraf çeken ziyaretçiler de oldu.
Şehrin göbeğinde ve toplu taşımanın ortak noktalarında olan kampüste dışarıdan olduğu sanılan pek çok kişi böyle görüntülendi.
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Öğrenciler tepkilerini İÜ müze değil okul etiketiyle paylaştı.
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