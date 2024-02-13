Halka Açılan İstanbul Üniversitesi'nden Gelen Görüntülere Öğrencilerden Tepki Yağdı

Üniversite kampüslerinin halka açılacağının duyurulması büyük tartışma yaratmıştı. Üniversitelerin topluma açık olması gerektiğini savunanlar kadar bunun güvenlik açığı yaratacak, dersleri ve eğitim işleyişini kötü etkileyeceğini söyleyenler de oldu. Tarihi İstanbul Üniversitesi ise bugün kapılarını açtı. Ancak gelen görüntüler öğrencilerin durumdan rahatsız olduğu yönünde...