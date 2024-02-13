Fuhuş Operasyonunda Tutuklanan Youtuber'dan Savunma: 'Sertifikam Olduğu İçin Salon Açtım'

İstanbul'da, masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda tutuklanan şüphelilerden Kerem Balin'in Youtube'da, paranormal olaylarla ilgili videolar çektiği ortaya çıktı. Balin'in ifadesinde, ''Youtube kanalım çalındı. Masaj sertifikam olduğu için salon açtım. Ben müşteriler ile cinsel birliktelik kurma konusunda bir teklifte bulunmadım' dediği görüldü.