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Çikolata Sevenlere Kötü Haber! Rekor Zam Yolda: Fiyatlar Bir Yılda Katlandı

Çikolata Sevenlere Kötü Haber! Rekor Zam Yolda: Fiyatlar Bir Yılda Katlandı

Zam Londra
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.02.2024 - 12:14

Birçok insanın vazgeçilmez atıştırmalığı olan çikolataya dev zam geliyor. Ekonomim'den Evrim Küçük, Gana ve Fildişi Sahili başta olmak üzere, dünyanın en büyük kakao çekirdeği üreticilerinde yaşanan kuraklık, küresel kakao fiyatlarında yeni bir rekora gittiğini yazdı.

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Zam yağmuruna çikolata da katıldı.

Zam yağmuruna çikolata da katıldı.

Dünyanın önde gelen çikolata üreticileri, ürünlerinde fiyat artışı uyarısında bulundu.

Dünyanın önde gelen çikolata üreticileri, ürünlerinde fiyat artışı uyarısında bulundu.

Ekonomim'den Evrim Küçük'ün haberine göre, en büyük kakao çekirdeği üreticileri Gana ve Fildişi Sahilleri’nde yaşanan kuraklık, küresel kakao fiyatlarında rekor getirdi.

Dünyanın en büyük kakao çekirdeği üreticileri olan Gana ve Fildişi Sahili başta olmak üzere Batı Afrika ülkelerinde yaşanan kuraklık, küresel kakao fiyatlarında zam yapmaya gidiyor.

Dünyanın en büyük kakao çekirdeği üreticileri olan Gana ve Fildişi Sahili başta olmak üzere Batı Afrika ülkelerinde yaşanan kuraklık, küresel kakao fiyatlarında zam yapmaya gidiyor.

New York Emtia Borsası’nda kakao fiyatları ton başında 6.000 dolara dayanıp tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bazı analistler, fiyatların yıl mevcut seviyelerden gerilerek bitireceği tahmininde bulunuyor. Bazıları ise fiyatların sert şekilde yükselmeye devam edeceği uyarısında bulundu.

New York Emtia Borsası’nda kakao fiyatları ton başında 6.000 dolara dayanıp tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bazı analistler, fiyatların yıl mevcut seviyelerden gerilerek bitireceği tahmininde bulunuyor. Bazıları ise fiyatların sert şekilde yükselmeye devam edeceği uyarısında bulundu.

Özellikle güney yarımkürede havanın daha sıcak ve kuru hale gelmesine yol açan El Niro’nun Batı Afrika’daki olumsuz etkisiyle, çikolatanın ham maddesi olan kakaonun fiyatı son 1 yılda iki katından fazla artış gösterdi.

Özellikle güney yarımkürede havanın daha sıcak ve kuru hale gelmesine yol açan El Niro’nun Batı Afrika’daki olumsuz etkisiyle, çikolatanın ham maddesi olan kakaonun fiyatı son 1 yılda iki katından fazla artış gösterdi.
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Kakao fiyatları, sınırlı arza ilişkin devam eden endişelerle ICE’de 5.970 doları test edip, sonrasında 5.890 dolara indi. Londra’da da fiyatlar 4.800 sterlin seviyelerine geldi.

Kakao fiyatları, sınırlı arza ilişkin devam eden endişelerle ICE’de 5.970 doları test edip, sonrasında 5.890 dolara indi. Londra’da da fiyatlar 4.800 sterlin seviyelerine geldi.
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