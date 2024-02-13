Çikolata Sevenlere Kötü Haber! Rekor Zam Yolda: Fiyatlar Bir Yılda Katlandı
Çikolata Sevenlere Kötü Haber! Rekor Zam Yolda: Fiyatlar Bir Yılda Katlandı
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Zam yağmuruna çikolata da katıldı.
Dünyanın önde gelen çikolata üreticileri, ürünlerinde fiyat artışı uyarısında bulundu.
Dünyanın en büyük kakao çekirdeği üreticileri olan Gana ve Fildişi Sahili başta olmak üzere Batı Afrika ülkelerinde yaşanan kuraklık, küresel kakao fiyatlarında zam yapmaya gidiyor.
New York Emtia Borsası’nda kakao fiyatları ton başında 6.000 dolara dayanıp tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bazı analistler, fiyatların yıl mevcut seviyelerden gerilerek bitireceği tahmininde bulunuyor. Bazıları ise fiyatların sert şekilde yükselmeye devam edeceği uyarısında bulundu.
Özellikle güney yarımkürede havanın daha sıcak ve kuru hale gelmesine yol açan El Niro’nun Batı Afrika’daki olumsuz etkisiyle, çikolatanın ham maddesi olan kakaonun fiyatı son 1 yılda iki katından fazla artış gösterdi.
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Kakao fiyatları, sınırlı arza ilişkin devam eden endişelerle ICE’de 5.970 doları test edip, sonrasında 5.890 dolara indi. Londra’da da fiyatlar 4.800 sterlin seviyelerine geldi.
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