Çikolata Sevenlere Kötü Haber! Rekor Zam Yolda: Fiyatlar Bir Yılda Katlandı

Birçok insanın vazgeçilmez atıştırmalığı olan çikolataya dev zam geliyor. Ekonomim'den Evrim Küçük, Gana ve Fildişi Sahili başta olmak üzere, dünyanın en büyük kakao çekirdeği üreticilerinde yaşanan kuraklık, küresel kakao fiyatlarında yeni bir rekora gittiğini yazdı.