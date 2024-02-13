Ailesi Mahkemeye Başvurmuştu: Yılmaz Güney Davasında Şok Gelişme
Ailesi Mahkemeye Başvurmuştu: Yılmaz Güney Davasında Şok Gelişme
Yılmaz Güney'in ailesi, Güney'in Hakim Sefa Mutlu’ya yönelik cinayetten yargılanıp mahkumiyet aldığı davanın yeniden görülmesi için Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu. Mahkemeden Güney ailesine kötü haber geldi.
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Yılmaz Güney'in ailesi avukatları aracılığıyla karara itiraz edeceklerini duyurdu.
Yılmaz Güney'in ailesi, avukatları Bişar Abdi Alınak aracılığıyla Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu. Dilekçede davanın yeniden görülmesi ve Hakim Sefa Mutlu'nun mezarının açılıp otopsi yapılması istenmişti. Başvuru metninde, 1976 tarihli mahkumiyet kararı üzerinden Yılmaz Güney'in bir hakim katili olarak gösterildiği, bu şekilde de 'itibar suikastına' uğratıldığı belirtilmişti.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Yılmaz Güney’in ailesinin talebini geri çevirdiğini yazdı.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Yılmaz Güney’in ailesinin talebini geri çevirdiğini yazdı.
"Yılmaz Güney’in seveni olduğu kadar ondan nefret edenler de var. Güney karşıtları, 1974 yılında Adana’da Hakim Sefa Mutlu’yu öldürmesinden kaynaklı olarak ünlü sinemacıyı katil diye suçluyor. Güney’in eşi Fatma, kızı Güney ve oğlu Yılmaz Pütün, avukat Bişar Abdi Alınak aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Dilekçede, Güney’in 18 yıla çarptırıldığı Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın yeniden görülmesi, Mutlu’nun mezarının açılarak, otopsi yapılması istendi. Çünkü... Cinayete ilişkin bilgilerin bugüne dek gizlendiği, Güney’in bir hakim katili gibi gösterilerek, bir itibar suikastine uğratılmasına gerekçe yapıldığı belirtiliyor.''
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''Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi 29 Ocak’ta talebi geri çevirdi. Kararda, olayın üzerinden 50 yıl geçtiği, tüm yargısal süreçlerin tamamlandığı, mezarın açılmasının dosyaya yenilik katmayacağı ifade edildi. Güney’in silahı bilinçli ateşlediği ve meşru müdafaa şartlarının oluşmadığı kaydedildi.''
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