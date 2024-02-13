Ailesi Mahkemeye Başvurmuştu: Yılmaz Güney Davasında Şok Gelişme

''Avukat Alınak, şunları söylüyor: 'Yılmaz Güney katil değil ama bizde davayı yeniden görecek cesaret ve vicdan yoktur. Bir metreyi aşkın yükseklikten aşağıdaki birine hedef gözeterek ateş ettiği öne sürülen bir kişinin, o kişiyi aşağıdan yukarıya giden mermiyle vurduğuna kamuoyunu ikna etmenin imkansızlığını mahkemesi üyeleri de kabul ediyor olacak ki, delili incelemeyi reddetme yoluna gitmişlerdir.' Alınak, itiraz edeceklerini söylüyor. '