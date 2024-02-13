Motorine Bir Zam Daha Geldi, Tabelalar Değişti!
Motorine Bir Zam Daha Geldi, Tabelalar Değişti!
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Akaryakıt fiyatlarına art arda yapılan zamlara bir yenisi daha eklendi. Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 55 kuruşluk bir zam geldi.
Fiyat artışıyla beraber İstanbul'da motorinin litresi 44 lira 23 kuruş, Ankara'da ise 45 lira 6 kuruş oldu.Pompaya yansıyan fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 44 lira 23 kuruş, Ankara'da ise 45 lira 6 kuruşa çıktı.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
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