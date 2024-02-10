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Motorine Büyük Zam Geliyor: Salı Gününe Dikkat!

Motorine Büyük Zam Geliyor: Salı Gününe Dikkat!

Zam Motorin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.02.2024 - 12:38 Son Güncelleme: 10.02.2024 - 12:39

Motorine büyük zam geleceği bilgisi paylaşılırken, salı gününe dikkat çekildi. 

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Benzinde ise fiyat değişikliğinin beklenmediği vurgulandı.

Benzinde ise fiyat değişikliğinin beklenmediği vurgulandı.

NTV'nin haberine göre, motorine 13 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 39,29 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin fiyatı: 41,69 TL, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 39,38 TL,

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 39,29 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin fiyatı: 41,69 TL, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 39,38 TL,

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı: 41,76 TL, Ankara'da benzin fiyatı: 40,07 TL, Ankara'da motorin fiyatı: 42,50 TL,

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı: 41,76 TL, Ankara'da benzin fiyatı: 40,07 TL, Ankara'da motorin fiyatı: 42,50 TL,

İzmir'de benzin fiyatı: 40,30 TL, İzmir'de motorin fiyatı: 42,72 TL.

İzmir'de benzin fiyatı: 40,30 TL, İzmir'de motorin fiyatı: 42,72 TL.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,30 TL'ye, Ankara'da 45,06 TL'ye, İzmir'de 45,37 TL'ye yükselecek.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,30 TL'ye, Ankara'da 45,06 TL'ye, İzmir'de 45,37 TL'ye yükselecek.
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