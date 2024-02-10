Motorine Büyük Zam Geliyor: Salı Gününe Dikkat!
Motorine Büyük Zam Geliyor: Salı Gününe Dikkat!
Motorine büyük zam geleceği bilgisi paylaşılırken, salı gününe dikkat çekildi.
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Benzinde ise fiyat değişikliğinin beklenmediği vurgulandı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 39,29 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin fiyatı: 41,69 TL, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 39,38 TL,
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı: 41,76 TL, Ankara'da benzin fiyatı: 40,07 TL, Ankara'da motorin fiyatı: 42,50 TL,
İzmir'de benzin fiyatı: 40,30 TL, İzmir'de motorin fiyatı: 42,72 TL.
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,30 TL'ye, Ankara'da 45,06 TL'ye, İzmir'de 45,37 TL'ye yükselecek.
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