Serdar Ortaç Yeni Aşkını Böyle Duyurdu: "Hayatımın Kadınını Buldum"
Serdar Ortaç Yeni Aşkını Böyle Duyurdu: "Hayatımın Kadınını Buldum"
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç yeni aşkını ''Hayatımın kadınını buldum'' diyerek duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medyada ve katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'dan özel hayatıyla ilgili bomba itiraflar geldi.
Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ile 2014 yılında dünyaevine girdi. Ancak ünlü çiftin 5 yıllık evlilikleri 2019'da tek celsede son bulmuştu.
Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra Serdar Ortaç, Seçil Gür ile bir süre ilişki yaşamıştı.
Serdar Ortaç, TikTok'ta yaptığı açıklamada yeni ilişkisini ilan etti. Ünlü şarkıcı, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı.
Katıldığı canlı yayında eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile ilişkisini ilan eden şarkıcı "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Loughnan ile boşandıktan bir süre "Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar" sözleri tepki çekmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda