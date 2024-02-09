Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Halk Tv'den Sürpriz İsim Ayrıldı: "Koltuğa Alışmak Çok Fena Bir Şey"

Halk Tv'den Sürpriz İsim Ayrıldı: "Koltuğa Alışmak Çok Fena Bir Şey"

halk tv İrfan Değirmenci
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.02.2024 - 23:07

Halk TV Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ekranlara veda ettiğini açıkladı. Değirmenci seçim öncesi yaptığı açıklamada, ''İzmir’in milletvekili olacağım. B planı düşünmüyorum. Ekranlara dönmeyeceğim. 90 yaşına kadar televizyonda olacağım gibi bir düşüncem yok” demişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

2023 seçimlerinde TİP'in İzmir milletvekili adayı olan İrfan Değirmenci, seçim sonrası Halk TV'deki eski görevine geri dönmüştü.

2023 seçimlerinde TİP'in İzmir milletvekili adayı olan İrfan Değirmenci, seçim sonrası Halk TV'deki eski görevine geri dönmüştü.

İrfan Değirmenci, Halk TV ile yollarını ayırdı. Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ekranlara yeniden veda edeceğini açıkladı.

İrfan Değirmenci, Halk TV ile yollarını ayırdı. Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ekranlara yeniden veda edeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Değirmenci, ekranlara veda açıklaması yaparak; "Koltuğa alışmak çok fena bir şey. Her zaman yeni yollar bulmak mümkün. O yollardan biri televizyon ama tek yol değil. Yoldaşlık yapacağımız yeni yollar mutlaka bulunur" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Değirmenci, ekranlara veda açıklaması yaparak; "Koltuğa alışmak çok fena bir şey. Her zaman yeni yollar bulmak mümkün. O yollardan biri televizyon ama tek yol değil. Yoldaşlık yapacağımız yeni yollar mutlaka bulunur" dedi.

"En kısa sürede yeniden buluşmak, yeni yolları birlikte yürümek ümidiyle" diyen Değirmenci'nin açıklaması şöyle:

"En kısa sürede yeniden buluşmak, yeni yolları birlikte yürümek ümidiyle" diyen Değirmenci'nin açıklaması şöyle:

"Koltuğa alışmak çok fena bir şey. İnsan, toplumun yararına koltuktan da feragat edebilmeli çıkarlarından ve paradan da. Çünkü paradan çok daha önemli şeyler var hayatta. Dayanışma, mücadele, ezene karşı ezilenden yana, adaletten, haktan, emekten yana olmak gibi. Eleştirdiğine dönüşmemek, hırsları uğruna insanlığını kaybetmemek, kendini vazgeçilmez saymamak gibi. Kendini güç ve para sahibi olduğu alanda, partide, şirkette Olimpos'un zirvesinde bir mitolojik kahraman sananlara asıl gücün halkın sivil örgütlü mücadelesi olduğunu hatırlatmak gerekir. Ezene karşı mücadelenin bin bir yolu var. Her zaman yeni yollar bulmak mümkün. O yollardan biri televizyon. Etkili de bir yol. Ama tek yol değil. Velhasılı kelam yolu eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesinden geçenlerle yoldaşlık yapacağımız yeni yollar mutlaka bulunur. En kısa sürede yeniden buluşmak, yeni yolları birlikte yürümek ümidiyle..."

"Koltuğa alışmak çok fena bir şey. İnsan, toplumun yararına koltuktan da feragat edebilmeli çıkarlarından ve paradan da. Çünkü paradan çok daha önemli şeyler var hayatta. Dayanışma, mücadele, ezene karşı ezilenden yana, adaletten, haktan, emekten yana olmak gibi. Eleştirdiğine dönüşmemek, hırsları uğruna insanlığını kaybetmemek, kendini vazgeçilmez saymamak gibi. Kendini güç ve para sahibi olduğu alanda, partide, şirkette Olimpos'un zirvesinde bir mitolojik kahraman sananlara asıl gücün halkın sivil örgütlü mücadelesi olduğunu hatırlatmak gerekir. Ezene karşı mücadelenin bin bir yolu var. Her zaman yeni yollar bulmak mümkün. O yollardan biri televizyon. Etkili de bir yol. Ama tek yol değil. Velhasılı kelam yolu eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesinden geçenlerle yoldaşlık yapacağımız yeni yollar mutlaka bulunur. En kısa sürede yeniden buluşmak, yeni yolları birlikte yürümek ümidiyle..."
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte o paylaşım:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
4
2
2
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?