Halk Tv'den Sürpriz İsim Ayrıldı: "Koltuğa Alışmak Çok Fena Bir Şey"

Halk TV Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ekranlara veda ettiğini açıkladı. Değirmenci seçim öncesi yaptığı açıklamada, ''İzmir’in milletvekili olacağım. B planı düşünmüyorum. Ekranlara dönmeyeceğim. 90 yaşına kadar televizyonda olacağım gibi bir düşüncem yok” demişti.