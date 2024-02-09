Kansere Yakalanmıştı: Kraliçe Camilla Son Durumu Paylaştı
Kansere Yakalanmıştı: Kraliçe Camilla Son Durumu Paylaştı
Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada İngiltere Kralı 3.Charles'ın kansere yakalandığı açıklanmıştı. Kraliçe Camilla, Kral Charles'ın sağlık durumuna ilişkin bilgiler paylaştı.
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Geçtiğimiz haftalarda prostat büyümesi nedeniyle hastanede tedavi gören ve ardından taburcu edilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı duyuruldu.
Tahtın varisi olan 41 yaşındaki Prens William, dün katıldığı Londra'nın Hava Ambulans'ı (London’s Air Ambulance) için düzenlenen bağış gecesinde 75 yaşındaki babasının sağlık durumu hakkına konuştu
Gecede konuşma yapan Galler Prensi, "Catherine ve babam için son günlerde gelen nazik destek mesajları için teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Prens Harry "Bu mesajların bizim için anlamı çok büyük" ifadelerini kullandı. Prens sözlerine "Son haftalarda 'tıbbi' konular gündemdeydi. Ben de bu etkinliğe biraz bu konulardan uzaklaşmak için geldim" diye devam etti.
Kraliçe Camilla, kanser teşhisi konan eşi Kral Charles hakkında bir bağış etkinliğinde konuştu. Eşine gelen tüm destek mesajlarından "çok etkilendiğini" belirten Kraliçe, Kral Charles'ın sağllık durumuyla ilgili "Bu koşullar altında son derece iyi" olduğunu söyledi.
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Kral Charles'ın tedavi süreci nedeniyle Kraliçe Camilla bu dönemde daha fazla görev üstlenecek. Halka açık tüm görevlerini erteleyen Kral Charles'ın devlet evrakları üzerindeki çalışmalarına devam ettiği biliniyor. Tahtın varisi Prens William da babasını temsil etmek adına bazı etkinliklere katılabilir ama henüz kesinleşmiş bir etkinlik yok.
Kralın 74 yaşında ve resmi olarak hasta olduğu göz önüne alındığında, oğlu Prens William'ı İngiltere Kralı olarak görmemiz kaçınılmaz gözüküyor. Kralın ölümünden sonra yaşanacak sürece dair "Menai Köprüsü Operasyonu" kod adıyla ayrıntılı bir plan olduğu da ortaya çıktı.
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