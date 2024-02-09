Milyon Dolarlık Vurgun Davasında Yeni Gelişme: Mahkemeden Seçil Erzan Kararı!

Türkiye'nin uzun bir süre konuştuğu milyon dolarlık vurgun davasıda yeni gelişme yaşandı.Yüksek kâr getirili vaadiyle pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.