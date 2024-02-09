Milyon Dolarlık Vurgun Davasında Yeni Gelişme: Mahkemeden Seçil Erzan Kararı!
Milyon Dolarlık Vurgun Davasında Yeni Gelişme: Mahkemeden Seçil Erzan Kararı!
Türkiye'nin uzun bir süre konuştuğu milyon dolarlık vurgun davasıda yeni gelişme yaşandı.Yüksek kâr getirili vaadiyle pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Seçil Erzan'ın aralarında Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin de yer aldığı onlarca kişiyi "yüksek faizli gizli fon" vaadiyle dolandırıldığı iddia edilmişti.
Yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapıldı.
Yapılan incelemede mahkeme heyeti tarafından tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük’ün ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
15 Ocak tarihinde görülen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Erzan’ın sanıklara ait adli emanette bulunan telefon ve sim kartların bilirkişiye verilerek rapor aldırılmasına, ayrıca bilirkişi raporuna konuyla ilgili varsa banka çalışanları ve yöneticileriyle yazışmalarına ilişkin ek rapor alınmasına karar verdi.
Mahkeme, müştekiler Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera’nın avukatlarına müvekkillerini hazır etmeleri için son kez süre verilmesine, aksi takdirde haklarında zorla getirme kararı çıkarılacağına hükmetti. Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can ve Hüseyin Eligül’ün tüm bankalardaki hesap hareketlerinin Bankalar Birliği’nden sorulmasına, ayrıca Ali Yörük ile Semih Kaya arasındaki hesap hareketlerinin de bankadan istenilmesine hükmetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sanık Erzan ile aynı dönemde bankada çalışan Fatin Seven adlı kişinin ‘tanık’ sıfatıyla zorla getirilmesine karar veren mahkeme, aralarında Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın da bulunduğu bazı tanıkların da zorla getirilmesi için yazı yazılmasına karar verdi. Banka yönetici ve çalışanlarının tanık olarak dinlenmesine sonraki celselerde karar verilecek.
2020-2023 yılları arasında Erzan ile birlikte çalışan tüm banka personellerinin kimlik bilgilerinin temin edilerek mahkemeye gönderilmesine karar veren mahkeme, banka yöneticilerinin ve banka çalışanlarının tanık olarak dinlenmesi yönündeki taleplerinin sonraki celselerde değerlendirilmesine hükmetti.
Heyet, sanık Erzan tarafından yapılan sorgulamalara ilişkin Log kayıtlarının istenilmesine, ayrıca MASAK’a yazı yazılarak dosyayla ilgili düzenlenen raporun tamamının mahkemeye gönderilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, tanık Semih Kaya’nın sunduğu mail çıktısının eklenmek suretiyle 10 gün süre verilmesine karar verdi.
Eksikliklerin giderilmesine hükmeden heyet duruşmayı 8 Mart tarihine erteledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Bu aç gözlü tamahkar şerefsiz aç köpeklerin hiç mi suçu yok? Demezler mi adama yaprağını yerken sorma, sapına gelince mee! ? Eliniz yetse Eflak ve Boğdanı da... Devamını Gör