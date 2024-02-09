"Altın Vize" Uygulamasına Dev Zam! Türkler İkinci Sıradaydı: Avrupa'da Serbest Dolaşım Sağlıyor

Son yıllarda yaşanan vize sorunu nedeniyle insanlar vize için başka yollara yöneldi. Bu yollardan biri de Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerden gayrimenkul almak oldu. Yunanistan'da en az 250 bin Euro'luk gayrimenkul alımı yoluyla oturum izni içeren 'altın vize' programına zam yapmaya karar verdi.