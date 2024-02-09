"Altın Vize" Uygulamasına Dev Zam! Türkler İkinci Sıradaydı: Avrupa'da Serbest Dolaşım Sağlıyor
"Altın Vize" Uygulamasına Dev Zam! Türkler İkinci Sıradaydı: Avrupa'da Serbest Dolaşım Sağlıyor
Son yıllarda yaşanan vize sorunu nedeniyle insanlar vize için başka yollara yöneldi. Bu yollardan biri de Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerden gayrimenkul almak oldu. Yunanistan'da en az 250 bin Euro'luk gayrimenkul alımı yoluyla oturum izni içeren 'altın vize' programına zam yapmaya karar verdi.
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Yunanistan'da 2023 yılında Türkler en çok gayrimenkul yatırımı yapan millet olmuştu.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "altın vize" programı için yabancıların satın alacağı gayrimenkullerin taban fiyatının 800 bin euro olacağının sinyalini verdi.
Başta Çinliler olmak üzere birçok ülkeden yatırımcının gayrimenkul satışıyla oturum izni aldığı Yunanistan'da 2023 yılında Türkler en çok gayrimenkul yatırımı yapan millet olmuştu.
2014 yılında uygulanmaya başlanan program kapsamında altın vize programında Avrupa Birliği üyesi olan ülkede oturum izni için 250 bin euroluk gayrimenkul yapılması gerekiyordu. Geçen yıl ise başkent Atina ve ülkenin ikinci büyük şehri Selanik ve Mikonos ile Santorini adalarında bu rakam 500 bin euroya yükseltilmişti.
Yunan parlamentosunda konuşan Miçotakis, bölgelerin isimlerini söylemezken bu rakamın artacağını dile getirdi. Miçotakis, "Maliye Bakanı ile görüştüğümüz ve çok yakında açıklayabileceğimize inandığım konu, altın vize yatırımları için eşiğin daha da önemli ölçüde yükseltilmesidir" dedi. Miçotakis eşiğin 800.000 euroya ulaşabileceğini söyledi.
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Göçmenlik Bakanlığı'nın elindeki son verilere göre Yunanistan 2018'den bu yana 17.500'ün biraz üzerinde altın vize verdi. Bunların %61'ini Çin vatandaşları oluşturdu. Vizeler Yunanistan'da ikamet etmenin yanı sıra Avrupa'nın serbest dolaşım Schengen bölgesi içinde seyahat etmeye de olanak sağlıyor.
Kasım 2023 itibarıyla aile üyeleri hariç Yunanistan'da altın vize sahibi kişi sayısı 14 bin 945. Bunların yaklaşık yüzde 58'ine denk gelen 8 bin 647'si Çinli. 2023'te bu kapsamdaki Çinlilerin sayısı 2 bin 1 arttı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yüzde 7'lik pay ve 1050 kişiyle ikinci sırada yer alıyor. Bu Türklerin 742'si ilk başvurusu onaylananlar, 308'i yenileme başvurusu onaylananlar. 2023'te bu kapsamdaki Türklerin sayısı 457 arttı ve 2023 yılındaki artışta Türkler, Çinlilerin ardından ikinci sırada yer aldı.
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