Eski Emniyet Müdür Yardımcısına Uyuşturucu Cezası: 30 Yıl Hapsi İstendi, 18 Ay 4 Ay Hapis Cezası Verildi
Eski Emniyet Müdür Yardımcısına Uyuşturucu Cezası: 30 Yıl Hapsi İstendi, 18 Ay 4 Ay Hapis Cezası Verildi
Edirne’de yurt dışından uyuşturucu madde getirme suçundan yargılanan eski emniyet müdür yardımcısı Zeki Ağsakal, hakkında 30 yıl hapis cezası istenirken, 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
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Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda 18 Kasım 2022 tarihinde Türkiye'ye giriş yapan bir kamyonetin gizli bölmesinde gümrük muhafaza ekipleri tarafından şüphe üzerine yapılan aramada 13 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucularla ilgili Ahmet Uygur, Serkan Aydoğu ve Birol Eroğlu tutuklandı, uyuşturucu kaçakçılarına yardım ettiği iddia edilen dönemin Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uygur, Aydoğdu ve Eroğlu tutuklanırken, Zeki Ağsakal ev hapsi verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar ile ev hapsi verilen Ağsakal da hazır bulundu. Savunmasını yapan Ağsakal, üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek, beraatini talip etti. Ağsakal'ın avukatı da müvekkilinin, iddialara ilişkin somut deliller olmadığını bu nedenle beraatini istedi. Tutuklu 3 sanık ise etkin pişmanlıktan yararlanmak istediklerini ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme, Zeki Ağsakal'a 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç' etmek suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar, Ahmet Uygur, Serkan Aydoğu ve Birol Eroğlu ise etkin pişmanlık hükmünden yararlandırılarak, 9 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılıp, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
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