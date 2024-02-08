Yerel Seçime Geri Sayım: Ekrem İmamoğlu'nun Seçim Şarkısı Belli Oldu
Yerel Seçime Geri Sayım: Ekrem İmamoğlu'nun Seçim Şarkısı Belli Oldu
31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere günler kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim kampanyasında kullanacağı şarkı belli oldu. Şarkıcı Orhan Gencebay ise geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’a özel şarkı bestelediğini açıklamıştı.
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İBB Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 31 Mart yerel seçimleri için yapacağı kampanyada yeni şarkısıyla meydanlara çıkmaya hazırlanıyor.
'İstanbul'a hizmette tam yol ileri' sloganıyla yola çıkan İmamoğlu'nun görüntülerinin de yer aldığı yeni seçim şarkısının klibini Murat Ongun Twitter'dan paylaştı. Ongun paylaşımına "Hep Birlikte İstanbul...Yine Başaracağız" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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